لزوم استفاده از ظرفیت‌ های فرهنگی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز

محمد شریف گلچین در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت قاچاق کالا و ارز در خراسان جنوبی، بیان کرد: اگرچه شرایطی مانند مرزی بودن خراسان جنوبی عاملی مهم برای قاچاق بوده اما این استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشگام است.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز حوزه‌های مختلف اعم از تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: بنا به فرموده رهبری، واجب است دستگاه‌ها سهم خود را در مبارزه با قاچاق ایفا کنند.

گلچین با اشاره به نامگذاری شعار سال حول محور اقتصاد و تولید بیان کرد: عناوین و شعار سال بسترها و فرصت‌های نظام برای پیشرفت و توسعه بوده و دکترین اقتصادی ما برای پیشرفت و عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: دشمن و معاندین نظام با پاشنه آشیل مسائل اقتصادی به دنبال موج سواری و التهاب آفرینی هستند که خوشبختانه اقدامات خوبی هم در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، اظهار کرد: انضباط بخشی و شفاف سازی زنجیره عرضه کالا از تولید تا مصرف از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد است.

گلچین با بیان اینکه مردم استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا همکاری خوبی با دستگاه‌های مسئول دارند، افزود: از دستگاه‌های متولی خواستاریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای برنامه‌هایی در حوزه‌های فرهنگی و تبلیغی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار دهند.