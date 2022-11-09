حمل و نقل عمومی رایگان با مدیریت هوشمند پیمایش خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری از تهیه و تدوین طرح مدیریت هوشمند پیمایش خودروها در مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و در تشریح آن گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب شناسی دقیق از مجموعه عوامل دخیل و به منظور مواجهه کارآمد با ابرچالش‌های زنجیره‌ای بنزین، ترافیک و آلودگی هوا، طرحی با عنوان مدیریت هوشمند پیمایش خودروها تهیه کرده است.

وی افزود: در این طرح رویکرد اصلی ذینفع کردن شهروندان در کاهش پیمایش با خودروی شخصی، بهبود رفتار ترافیکی و افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی با ابزارهای فناورانه، مالی و بیمه‌ای است. به طوری که هر میزان شهروندان پیمایش کمتری نسبت به میانگین کلی تردد خودروهای شخصی در شهر داشته باشند انتفاع بیشتری خواهند داشت و می‌توانند با استفاده از منافع مالی حاصله به طور رایگان از حمل و نقل همگانی با کیفیت بالا بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: این چرخه شبیه فرایندی است که در تقویت و توسعه کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی صورت گرفته و موجب رشد تصاعدی آنها شد. به بیان دیگر با تغییر انتخاب مردم از تردد با خودروی شخصی به حمل و نقل همگانی این زیست‌بوم تقویت می‌شود و اثرات خود را در بهبود ترافیک، کاهش مصرف سوخت و به تبع آنها، کاهش آلودگی هوا نمایان می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع به نظر می‌رسد از این راه چرخه‌های معیوب موجود متوقف شده و مسیر پایدارسازی و افزایش بهره‌وری آمد و شد در شهر و در نتیجه آن افزایش رضایت‌مندی مردم و کاهش هزینه‌های سوخت و آلودگی هوا حاصل می‌شود.

نگاهداری تاکید کرد: برای افزایش جذابیت حمل و نقل عمومی می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت گیرد و کیفیت خدمات‌رسانی در این بخش ارتقا یابد. سرمایه‌گذاران برای توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی می‌بایست ترغیب شده و کسب و کارهای پایدار در این حوزه شکل گیرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که با اجرای طرح مدیریت هوشمند پیمایش خودروها، به موازات کاهش ازدحام ترافیکی در اثر کاهش پیمایش، منابع مالی قابل توجهی وارد چرخه حمل و نقل عمومی می‌شود، صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی افزایش می‌یابد و موجب تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این صنعت می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه توسط بخش خصوصی واجد صلاحیت در کنار شهرداری‌ها، ارتقای کیفیت حمل و نقل همگانی و دسترسی مردم به آن در کنار کاهش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

ترافیک، گریبانگیر اکثر کلانشهرها خواهد شد

نگاهداری، ازدحام ترافیک و سختی آمد و شد را از معضلات اصلی پیش روی مدیریت شهری و شهروندان در شهرهای بزرگ دانست و گفت: ترافیک به واسطه سیاست‌هایی مشابه در کل کشور در این حوزه، به صورت تدریجی گریبان‌گیر اکثر کلانشهرها شده و یا خواهد شد.

وی در تشریح اصلی‌ترین پیامدهای ازدحام ترافیکی، تصریح کرد: آلودگی رو به فزونی هوا، صدا، خاک، اتلاف حجم عظیمی از منابع مالی دولت در قالب یارانه سوخت، اتلاف وقت و انرژی شهروندان، کاهش قابلیت خدمات‌رسانی سیستم حمل و نقل عمومی، فشار زیاد بر منابع عمومی به واسطه به کارگیری راه‌حل‌های سخت‌افزاری گران قیمت، از هم گسیختگی و کاهش تعاملات اجتماعی، کاهش انگیزه شهروندان برای گردشگری و بازدید از اماکن دیدنی شهر، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در مناطق مرکزی شهر و به تبع آن کاهش رونق اقتصادی و کاهش امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان کلانشهرها به ویژه تهران به واسطه دشواری تردد در ساعات اصلی روز، از مهم‌ترین پیامدهای ترافیکی هستند که هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد کشور و سبد خانوار تحمیل می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه معضل ترافیک و آلودگی‌ها در شهر تهران ابعاد وسیع‌تری نسبت به سایر شهرها دارد، تاکید کرد: راه‌حل‌هایی که تاکنون برای برخورد با معضل ترافیک در پیش گرفته شده، نتوانسته اثربخشی لازم را در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه الگوی سفر شهروندان و روشی انتخابی برای سفر باعث تردد خودروها با تراکم سرنشین کم در معابر می‌شود، عنوان کرد: این مساله معلول برتری قابل توجه جذابیت سفر با وسیله نقلیه شخصی نسبت به سفر با وسایل عمومی در کلانشهرها به ویژه تهران است.

نگاهداری با بیان اینکه این برتری معلول عوامل مختلف و خود مولد آثار و چرخه‌های معیوب متعددی است، گفت: هزینه سفر شخصی و در کنار آن دسترسی و کیفیت سفر عمومی از مهم‌ترین این عوامل هستند. برای کاهش فاصله یاد شده، استفاده از اهرم‌های اقتصادی و در کنار آن ایجاد زمینه‌های فرهنگی می‌تواند راهگشا باشد.