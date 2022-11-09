به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این سامانه قادر است مأموریت‌های مختلف نظامی و غیرنظامی به ویژه شناسایی، مراقبت، رصد و نقشه‌برداری را در ۱۵ کیلومتری از محل استقرار ایستگاه کنترل انجام دهد.

این محصول توسط یک شرکت دانش بنیان با حمایت گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری طراحی و ساخته شده است.

استفاده از مواد اولیه باکیفیت در سازه ملخ‌های این پرنده نیاز مجموعه پهپاد را به تعمیر و نگهداری به حداقل رسانده است. در عین حال طراحی جعبه حمل و استفاده از اتصالات سریع در طراحی سازه موجب شده است سامانه در کمتر از ۱۰ دقیقه آماده پرواز شود.

یکی از مزیت‌های این پهپاد تعویض راحت و فوری باتری آن در مأموریت‌های مداوم است و کاربران می‌توانند در کمتر از یک دقیقه باتری این پهپاد را تعویض کنند. بازوهای پرنده هدهد ۵ به صورت جداشونده طراحی شده است و به راحتی با جاسازی در کیف مخصوص خود می‌توان توسط اشخاص حمل شود.

همه سازمان‌ها یا شرکت‌های خصوصی و دولتی که به عکس برداری، نقشه برداری، پایش و رصد تجهیزات و اماکن نیازمند هستند مانند سازمان نقشه برداری، سازمان امور اراضی، صنایع بزرگ، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و غیره جامعه هدف این محصول ایران‌ساخت هستند.