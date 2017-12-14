ربات پرنده پستی به نمایش گذاشته شد/ حمل و نقل مرسولات با پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فضایی ایران، در هجدهمین نمایشگاه «دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار» آخرین محصولات و دستاوردهای پژوهشکده‌ها و واحدهای پژوهشی خود را عرضه کرد.

موتور آرش، بخش سازه پروژه طراحی، ساخت، پرتاب و آزمون عملیات ماهواره‌ای ناهید۲ و زیر سیستم توان ماهواره ناهید۱، پهپاد یا ربات پرنده پستی، چرخ عکس العملی، انواع باتری‌های لیتیومی، حسگر افق زمین، دستگاه آشکار ساز مواد ممنوعه پستی و دستگاه آشکارساز قابل حمل از جمله دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران است که در این نمایشگاه عرضه شد.



بنابر این گزارش، موتور آرش و نازل کامپوزیتی سابمرج طول بلند مرتبط به آن، از جمله دستاوردهای پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران است که با قرار گرفتن درسامانه انتقال مداری(سامان) وظیفه ارسال ماهواره از ارتفاع مدار پارک ۴۰۰ کیلومتری به مدار اوج ۷۰۰۰ کیلومتری را دارد.



از دیگر دستاورهای ارائه شده این پژوهشکده در غرفه پژوهشگاه، پهپاد یا ربات پرنده پستی، یک مالتی روتر در کلاس ربات‌های پرنده هوشمند درون شهری بزرگ با هشت موتور ، است که امکان پرواز امن با سرعت بیش از پنجاه کیلومتر در ساعت در ارتفاع ۶۰۰ متری زمین را داراست. این ربات پرنده برای حمل و جابه‌جایی مرسوله‌های پستی تا وزن ۵ کیلوگرم طراحی و ساخته شده است.

قابلیت برنامه‌ریزی برای مسیرهای مختلف، وزن کم، قابلیت حمل و نقل آسان و هزینه ساخت کمتر نسبت به نمونه‌های خارجی مشابه از جمله ویژگی‌های این ربات پرنده بومی است.

مخازن کامپوزیتی تحت فشار، سیستم جدایش ماهواراه و تراستر گاز سرد نیز از سوی پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ارائه شده است.

همچنین پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران در این نمایشگاه بخش سازه پروژه ماهواره‌ای ناهید۲ و زیر سیستم توان ماهواره ناهید ۱(شامل پانل خورشیدی، باتری و بردهای (Ebox ) را عرضه کرده است. سازه ماهواره ناهید ۲ دارای دو نوآوری منحصر به فرد و ممتاز طرح صلیبی و بهینه سازی دو متغیره سازه و صفحه پایه آن است.

طراحی زیر سیستم توان ماهواره ناهید نیز با توجه به موقعیت مداری ماموریت ماهواره ناهید با اوج ۳۷۵ کیلومتر و حضیض ۲۵۰ کیلومتر با طول عمر ۴۰روز انجام شده است. برای تامین انرژی مورد نیاز ماهواره و ذخیره سازی آن حین حضور در مدار از پنل‌های گالیوم آرسناید استفاده شده است که این پنل نیز در نمایشگاه برای بازدید عموم ارائه شده است.

همچنین، دستگاه آشکارساز مواد ممنوعه پستی و دستگاه آشکار ساز مواد ممنوعه قابل حمل، دستگاه ردیاب الکترونیکی، مبدل DC-DC از جمله دستاوردهای متخصصان متخصصان پژوهشکده مواد وانرژی پژوهشگاه فضایی ایران در این نمایشگاه است. دستگاه آشکارساز مواد ممنوعه پستی دستگاهی دارای حساسیت بالا، سرعت پاسخ سریع و توانایی تشخیص و اندازه گیری مواد در حد نانوگرم است.

پژوهشکده رانشگرهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران هم با محصولاتی چون عملگر مغناطیسی، چرخ عکس العملی ، پین پولر و بازکننده آنتن و پنل خورشیدی در این نمایشگاه حضور یافت. عملگر مغناطیسی نوعی فناوری برای کنترل یا تغییر وضعیت ماهواره نسبت به زمین یا خورشید است که قابلیت انعطاف پذیری از نوع ARM و دریافت فرامین و ارسال اطلاعات مانیتورینگ را دارد.

پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران افق زمین و انواع مختلف باتری‌های تولید شده در گروه ذخیره‌سازهای انرژی این پژوهشکده همچون باتری‌های لیتیوم یونی، باتری روی اکسید نقره به هجدهمین نمایشگاه فن بازار آمده است. حسگر افق زمین در طیف گسترده‌ای از ماموریت‌های فضایی برای تعیین وضعیت فضاپیما( زوایای پیچش و چرخش) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حسگر بر اساس اختلاف تابش بین زمین و فضای نامتناهی و تعین خط جدا کننده زمین و فضا به عنوان خط افق عمل می‌کند.

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در هفته پژوهش با محوریت «پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری زیر بنای تولید واشتغال» ، از ۲۲ لغایت ۲۶ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپا است.