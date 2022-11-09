به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور معاون عملیات سازمان امدادونجات هلالاحمر گفت: براساس هشدار فوری سازمان هواشناسی و با توجه به شکلگیری ابرها تا یک تا دو ساعت آینده در نیمه جنوبی استان بوشهر و نیمه غربی استان خوزستان شاهد بارش شدید باران و احتمالاً تگرگ خواهیم بود. ضمن اینکه به احتمال زیاد در این مناطق، وقوع سیل و سیلاب را خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: امدادگران هلالاحمر در استانهای یادشده به حالت آمادهباش درآمدند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات هلالاحمر از احتمال وقوع سیل در بوشهر و خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور معاون عملیات سازمان امدادونجات هلالاحمر گفت: براساس هشدار فوری سازمان هواشناسی و با توجه به شکلگیری ابرها تا یک تا دو ساعت آینده در نیمه جنوبی استان بوشهر و نیمه غربی استان خوزستان شاهد بارش شدید باران و احتمالاً تگرگ خواهیم بود. ضمن اینکه به احتمال زیاد در این مناطق، وقوع سیل و سیلاب را خواهیم داشت.
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