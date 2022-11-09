به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر گفت: براساس هشدار فوری سازمان هواشناسی و با توجه به شکل‌گیری ابرها تا یک تا دو ساعت آینده در نیمه جنوبی استان بوشهر و نیمه غربی استان خوزستان شاهد بارش شدید باران و احتمالاً تگرگ خواهیم بود. ضمن اینکه به احتمال زیاد در این مناطق، وقوع سیل و سیلاب را خواهیم داشت.



وی تاکید کرد: امدادگران هلال‌احمر در استان‌های یادشده به حالت آماده‌باش درآمدند.