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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۸

احتمال وقوع سیل در بوشهر و خوزستان/ آماده‌باش هلال‌احمر

احتمال وقوع سیل در بوشهر و خوزستان/ آماده‌باش هلال‌احمر

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر از احتمال وقوع سیل در بوشهر و خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر گفت: براساس هشدار فوری سازمان هواشناسی و با توجه به شکل‌گیری ابرها تا یک تا دو ساعت آینده در نیمه جنوبی استان بوشهر و نیمه غربی استان خوزستان شاهد بارش شدید باران و احتمالاً تگرگ خواهیم بود. ضمن اینکه به احتمال زیاد در این مناطق، وقوع سیل و سیلاب را خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: امدادگران هلال‌احمر در استان‌های یادشده به حالت آماده‌باش درآمدند.

کد مطلب 5628315

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