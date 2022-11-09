به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی در پیامی شهادت مدافع حریم اهل بیت (ع) درشهربندرکیاشهرتوسط یکی از اغتشاشگران را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

باسمه تعالی

بِسْمِ رَبِّ الْشُّهَداءِ وَ الْصِدِّیقین

شهادت مظلومانه یکی از نیروهای غیور بسیجی استان گیلان که در حین انجام مأموریت به دست یکی از اغتشاشگران در شهر بندرکیاشهر به لقاءالله پیوست، باعث تأثر و تألم فراوان اینجانب گردید.

دشمنان کوردل و قسم‌خورده نظام بارها با این‌گونه اقدامات خصمانه تلاش کرده‌اند که در امنیت استان گیلان خدشه وارد کنند، اما بسیجیان و متولیان امنیت همواره هوشیار و بیدار در راه پاسداری و مبارزه با ضدانقلاب و اشرار ایستادگی کرده و شهادت را افتخاری بزرگ برای خود می‌دانند.

اینجانب ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از مسئولان استانی می‌خواهم عاملان این جنایت را به مجازات خود برسانند.

از درگاه خداوند متعال برای این شهید گرانقدر علو درجات و جایگاه رفیع الهی و برای خانواده محترم و بازماندگانشان را صبر و اجر مسئلت دارم.

گفتنی است «مجید یوسفی» بسیجی مدافع حرم اهل آستانه اشرفیه شامگاه سه شنبه در این شهرستان به دست اغتشاشگران به شهادت رسید.