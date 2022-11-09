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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۹

فرمانده سپاه کربلا:

تحلیل درست مکتب شهید سلیمانی راه بصیرت افزایی است

تحلیل درست مکتب شهید سلیمانی راه بصیرت افزایی است

بابلسر- فرمانده سپاه کربلا عمل گرایی را ویژگی برجسته حاج قاسم بیان کرد و گفت: تحلیل درست این مکتب راه بصیرت افزایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعدازظهر چهارشنبه در همایش ملی مکتب شهید سلیمانی با بیان اینکه حاج قاسم برای تأمین مردم اشک می‌ریخت و دغدغه داشت، گفت: دشمن پس از ناامیدی در عرصه‌های مختلف اقدام به جنگ رسانه‌ای و نرم کرده است.

وی با اظهار اینکه در دیگر کشورها برای کودکان و فرزندان سیم کارت‌هایی با محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است و کشورهای مختلف دارای شبکه ملی اطلاعات هستند، گفت: چرا ما نباید شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم.

فرمانده سپاه کربلا تحلیل مکتب حاج قاسم راه بصیرت افزایی است، سردار سلیمانی را عمل گرا دانست و گفت: سردار سلیمانی دارای اخلاص کامل بود و انسان سازی از ویژگی‌های مهم این شهید بود.

وی افزود: امروز در جنگ شناختی تمام عیار قرار داریم دشمن از تمام تکنیک‌ها از جمله اجماع جهانی تا اجاره انسان‌های رسانه‌ای علیه کشور ما استفاده کرده است.

سردار مسلمی گفت: دشمن با خرید و اجاره و یا جعل حساب‌های کاربری پرطرفدار در پی ضربه زدن به نظام اسلامی است و این سلبریتی ها با پول کشور و ملت معروف شده‌اند و با این وسیله در حال زدن جوانان ما هستند.

فرمانده سپاه کربلا گفت: عمل گرایی ویژگی برجسته حاج قاسم بود و اگر درباره موضوعی تصمیم می‌گرفت حتماً آن را اجرا می‌کرد.

کد مطلب 5628407

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