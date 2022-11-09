به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی روند توافقات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با بنیاد مستضعفان جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، افزود: اعتبارات و بودجه‌های استانی دارای محدودیت‌های فراوانی هستند از این رو باید دستگاه‌های استان و شهرداری‌ها بتوانند با اقدامات مشترک، برنامه‌های بزرگی را محقق کنند.

وی ادامه داد: رئیس بنیاد مستضعفان کشور از طرح‌ها و برنامه‌های استان در حوزه‌های مختلف استقبال کرده اند و بر این اساس توافقاتی نیز صورت گرفته است.

عبداللهی با اشاره به پروژه آزادراه تهران –شمال، گفت: اداره کل راهداری استان باید هر چه سریع‌تر نسبت به راه اندازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی با تمامی امکانات همچون پمپ‌های گاز و بنزین، مرکز خرید و سرویس‌های بهداشتی اقدام کند.

وی افزود: ضرورت دارد که در جاده کرج-چالوس نیز با توجه به نیاز مردم، پمپ بنزین و سرویس‌های بهداشتی، طراحی و اجرایی شود.

استاندار البرز گفت: با توجه به توافقی که در جهت ساماندهی اراضی جهان چیت در کرج صورت گرفته باید عملیات اجرایی آن هر چه سریع‌تر آغاز شود.

وی با اشاره به ایجاد مراکز اسکان کارگری در اشتهارد افزود: این امکان برای اشتهارد ضرورت دارد چراکه کارکنان برای سهولت در دسترسی به محل کار خود و زندگی در کنار خانواده به خانه نیاز دارند که برای این منظور بنیاد مستضعفان نیز همکاری داشته است.