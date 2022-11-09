پیشرفت های صنایع دریایی ایران منحصربه فرد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار دریادار با فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، اظهار کرد: حوزه دریایی یکی از حوزه‌ها و نمونه‌های پیشرفت و توسعه کشور است زیرا در زمینه آموزش و تجهیزات خودکفا هستیم و تمام استادان علوم دریایی دانش آموخته داخلی هستند.

وی با اظهار اینکه از نظر صنایع، شناورهای دریایی و نظامی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتیم، گفت: در حوزه گشت‌های دریایی، سفرهای ۱۰ هزار کیلومتری، مأموریت‌های دریایی و حمل و نقل دریایی نیازی به دیگر کشورها نداریم.

وی مقابله با دزدان دریایی و اسکورت کشتی‌ها را از دیگر دستاوردهای نیروی دریایی بیان کرد و گفت: آب دو برابر خاک کشور است و ظرفیت‌های علمی و عجایب و بسترهای موجود در آن نیز دو برابر خشکی است و در این زمینه‌ها نیازمند رشد و توسعه هستیم.

امام جمعه ساری با تاکید بر اینکه باید به جایگاه لازم و در تراز انقلاب اسلامی در حوزه دریایی دست یابیم، گفت: ساخت زیردریایی‌ها و تربیت نیروی انسانی مؤمن و متخصص از دیگر دستاوردها است و باید افرادی وارد نیروی دریایی شوند که بتوانند با طرح‌های خود، سیستم را با افتخارات خود به اوج برسانند.

آیت الله لائینی یادآور شد: بچه‌های دهه ۸۰ و ۹۰ دارای روحیه انقلابی هستند و به پیشرفت کشور علاقه دارند.