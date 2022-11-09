تأمین آب در اولویت کار واحدهای تولیدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا عباس زاده عصر امروز چهارشنبه در قرارگاه پشتیبانی و مانع زدایی استان بیان داشت: سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در نقاط مختلف استان برای ایجاد واحدهای تولیدی، دامپروری و گاوداری، ورزشی و گردشگری و…را دارند، قبل از انجام هر کاری ابتدا برای تأمین آب مورد نیاز واحد خود اقدام کنند.

به گفته وی هرچه می‌گذرد مشکل تأمین آب در استان بیشتر می‌شود بنابراین سرمایه گذاران با همکاری دستگاه‌های مربوط برای تأمین آب واحد خود به توافق رسیدند، اقدامات لازم برای ایجاد واحد مورد نظر را انجام دهند تا در زمان بهره برداری با مشکل تأمین آب مواجه نشوند.

وی با بیان این که برای رفع مشکلات موجود در واحدهای تولیدی، کمک‌های لازم را انجام می‌دهیم، افزود: به عنوان دولت وظیفه داریم زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاری در استان را فراهم کنیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به این که حقوق دولتی در هر شرایطی توسط سرمایه گذاران باید پرداخت شود، اظهار کرد: هفته دولت امسال پایان گاز رسانی به همه روستاهای استان را اعلام کردیم.

عباس زاده ادامه داد: همچنین با رفع موانع موجود، امکان گاز رسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود در خراسان جنوبی فراهم شده است.

در این جلسه مشکلات ایجاد زیرساخت‌های آب، برق، گاز، راه دسترسی و تأمین زمین پنج واحد شامل دو واحد گاوداری، مرغداری، مجموعه ورزشی، گردشگری و فرهنگی و واحد اسقاط خودرو سبک در شهرک صنعتی قاین توسط مسئولان این واحدها بیان شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی را در هر زمینه بیان کردند.

در این جلسه راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات هر یک از واحدهای مورد نظر ارائه شد.

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