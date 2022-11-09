به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده برای نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک امروز چهارشنبه وارد روز نهم شد. در این روز امیر ماندگارفرد تنها کسی بود که با حضور در محل کمیته ملی پارالمپیک و تکمیل فرم نام نویسی، آمادگی رسمی خود را برای این انتخابات اعلام کرد.

وی برای تصدی کرسی بازرسی و هیات اجرایی کاندیدا شده است.

بدین ترتیب در پایان روز نهم، تعداد کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک به ۱۲ افزایش یافت. اسامی کاندیداها به این شرح است:

رئیس

سید محمد شروین اسبقیان، سید محمد پولادگر، محمدرضا مظلومی

نایب رئیس

سید محمد شروین اسبقیان، سید محمد پولادگر

نایب رئیس بانوان

رقیه اله کرمی، مژگان نصیری، فریبا محمدی

بازرس

علی کشفیا، سید قاسم قاسمی، امیر ماندگار فرد

خزانه دار

نعیمه نعیمی

عضو هیات اجرایی

علی کشفیا، سید قاسم قاسمی، رقیه اله کرمی، الهه شیعه، محمدرضا مظلومی، مژگان نصیری، سید محمد کاظم واعظ موسوی، فریبا محمدی، امیر ماندگار فرد

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد. نام نویسی از کاندیداهای این انتخابات تا ۲۲ آبان ماه ادامه دارد.