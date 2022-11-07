واعظ موسوی برای عضویت در هیات اجرایی ثبت نام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین روز از مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، سید محمد کاظم واعظ موسوی برای تصدی پست عضو هیات اجرایی با حضور در محل کمیته و ارائه مدارک ثبت نام کرد.

تا پایان روز هفتم افراد زیر برای شرکت در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ثبت نام کرده اند:

اسامی کاندیداها به این شرح است:

ریاست

۱- سید محمد شروین اسبقیان ۲ - سیدمحمد پولادگر ۳ - محمدرضا مظلومی

نایب رئیس

۱- سید محمد شروین اسبقیان، ۲- رقیه اله کرمی ۳ - مژگان نصیری

هیات اجرایی

۱- علی کشفیا ۲- سید قاسم قاسمی ۳- رقیه اله کرمی ۴- الهه شیعه ۵ - سید محمد کاظم واعظ موسوی

خزانه دار

۱- نعیمه نعیمی

بازرس

۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی

ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط تا ۲۲ آ بان ماه ادامه دارد و مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.