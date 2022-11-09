به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی‌زاده عصر چهارشنبه در جریان بازدید از مراکز تولید بذر سیب‌زمینی در اردبیل اظهار کرد: امسال ۸۱۴ هزار تن سیب‌زمینی در استان اردبیل تولید شد و فصل برداشت این محصول نیز به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: از این میزان ۲۰۰ هزار تن مصرف داخل استان و بیش از ۶۰۰ هزار تن مصرف خارج از استان است که عمدتاً به صورت خام به سایر مناطق ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی مورد حمایت جدی جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش ما بر این است تا ۷۵ درصد تولید سیب‌زمینی این استان که به صورت خام به سایر مناطق ارسال می‌شود، با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه همراه بوده و زمینه توسعه صنایع وابسته نیز فراهم آید.

تقی‌زاده به نیاز ۷۰ هزار تنی بذر در استان اشاره کرد و افزود: تلاش ما بر این است تا با تولید بذر مورد نیاز جلوی دلالی و گران‌فروشی را در این حوزه بگیریم و امکان تولید و عرضه بذر سیب‌زمینی و مینی‌تیوبر به شکل اصولی و قاعده‌مند فراهم آید.

وی از صدور مجوز برای تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد مینی‌تیوبر در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۲ میلیون عدد مینی‌تیوبر تاکنون تولید شده و نیازمندی‌ها را تا فصل کاشت سیب‌زمینی تأمین می‌کنیم.

تقی‌زاده ضرورت اصلاح قیمت‌ها را در تأمین بذر مورد نیاز با رعایت استانداردهای مورد نظر یادآور شد و اضافه کرد: نباید در فاصله زمانی تولید تا مصرف عده‌ای با دلالی و یا واسطه‌گری بخواهند در این چرخه خللی ایجاد کنند بلکه شایسته است با روند نظارتی بر این فرآیند، امکان تولید و عرضه کیفی محصولات به شکل مطلوب فراهم آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تا فصل کاشت سیب‌زمینی برای سال آینده، سعی ما بر این خواهد بود تا نیازمندی‌های کشاورزان را تأمین کرده و در قالب کشاورزی قراردادی حمایت‌های لازم را از زارعین دشت اردبیل انجام دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: یک پنجم سیب‌زمینی کشور در استان اردبیل تولید می‌شود و ارزش تولید این محصول در سال زراعی جاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که تلاش می‌کنیم تا با توسعه صنایع تبدیلی از خام‌فروشی این محصول جلوگیری شود.