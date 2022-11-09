سفر هیئت فنی ایران به وین برای پاسخ به سوالات آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: هیچ مسئله‌ای درباره اجرای توافقات پادمانی ایران وجود ندارد و این امر در آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تائید شده است. در همین راستا، هیأت فنی ایران برای پاسخ به سوالات آژانس به وین سفر کرده است.

هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش سالانه اجلاس آژانس بین المللی انرژی اتمی را با اجماع تصویب کرد. در جلسه‌ای که بدین منظور با حضور دبیرکل و سفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو در نیویورک برگزار شد، پس از سخنرانی رئیس مجمع عمومی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمایندگان کشورها مواضع خود را اعلام کردند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در سخنرانی خود با تاکید بر نقش مهم انرژی هسته‌ای در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اظهار داشت،این موضوع در NPT و اساسنامه آژانس کاملاً تصریح شده و یکی از وظایف اساسنامه‌ای آژانس کمک به کشورهای عضو برای استفاده صلح آمیز انرژی هسته‌ای است.

نماینده دائم کشورمان افزود، وظیفه راستی آزمایی آژانس و حتی نگرانی‌های عدم اشاعه‌ای نباید مانعی برای بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته‌ای به عنوان حق مسلم کشورهای عضو باشند.

این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریم‌های غیرقانونی، تصریح کرد، ایران به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده و در صورت اجرای کامل و مؤثر تعهدات توسط سایر طرف‌های برجام، کشورمان آماده است برجام را به صورت کامل اجرا کند.

امیر سعید ایروانی همچنین با اشاره به همکاری نزدیک ایران و آژانس که در بین کل اعضا بیشترین میزان بازرسی را دریافت کرده، تاکید نمود، هیچ مسئله‌ای درباره اجرای توافقات پادمانی ایران وجود ندارد و این امر در آخرین گزارش مدیرکل آژانس نیز تائید شده است. در همین راستا، هیأت فنی ایران برای پاسخ به سوالات آژانس به وین سفر کرده است.

سفیر کشورمان در سازمان ملل خاطر نشان ساخت، بی طرفی، استقلال و حرفه‌ای گرایی آژانس نباید مخدوش شود و این سازمان باید خارج از کنترل قدرت‌ها باقی بماند تا همه بتوانند از کمک‌های فنی و حمایتی آژانس برای توسعه برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای برخوردار باشند.



وی با اشاره به حملات خرابکارانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و ترور بزدلانه دانشمندان هسته‌ای ایران بوده، از سازمان‌های بین المللی و به ویژه سازمان ملل خواست تا این جنایات را محکوم کنند. ایروانی اضافه کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به عضویت ان پی تی در نیامده و تمایلی هم برای پذیرش این معاهده و پادمان‌های آژانس ندارد و آژانس باید بدون جهت گیری و به صورت حرفه‌ای با این موضوع برخورد کند.