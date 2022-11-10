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۱۹ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۳۹

مدیرعامل شرکت ایران‌گردی و جهان‌گردی درگذشت

مدیرعامل شرکت ایران‌گردی و جهان‌گردی درگذشت

محمدرضا پوینده مدیرعامل شرکت ایران‌گردی و جهان‌گردی و مدیرکل اسبق صندوق احیا امروز درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده که مدتها در بستر بیماری بود ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.
وی متولد سال ۱۳۴۷ در سبزوار بود. از جمله سوابق مدیریتی وی می‌توان به مدیرعاملی صندوق احیای آثار تاریخی و مدیرکل حوزه برنامه ریزی گردشگری،مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی گردشگری کشور، مدیر کل دفتر گردشگری خارجی کشور، مدیر کل توسعه گردشگری کشور، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز و قائم مقام ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور اشاره کرد.

کد مطلب 5629283
فاطمه کریمی

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