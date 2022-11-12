به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا که طی سفری رسمی در پاریس، پایتخت فرانسه به سر می‌برد، درباره وضعیت سیاسی در ونزوئلا گفت: مذاکرات میان دولت و مخالفان در ونزوئلا دوباره ازسرگرفته خواهد شد.

«گوستاوو پترو» که پس از دیدار با آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، جورج رودریگز، نماینده دولت ونزوئلا و جراردو بلاید، نماینده مخالفان سخنرانی می‌کرد، اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم به منظور پیشرفت مذاکرات میان مخالفان و دولت، تحریم‌ها لغو و عفو عمومی اعلام شود.

رئیس جمهور کلمبیا با ادعای اینکه به منظور بهبود وضعیت شهروندان ونزوئلا تلاش خواهد کرد، افزود: باید به منظور رفع مشکلات اقتصادی در ونزوئلا اقدامات کافی را انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه طی مذاکرات آگوست ۲۰۲۱ میان دولت و مخالفان ونزوئلایی در مکزیک پیشرفت‌هایی مشاهده شده است، بر حمایت کشورهای منطقه از روند گفتگو در ونزوئلا تاکید کرد.

گفتنی است پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ در ونزوئلا، «خوان گوایدو» سرکرده شورشیان مخالف دولت قانونی کاراکاس در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ خود را «رئیس دولت موقت» معرفی کرد که با حمایت محور غربی به ویژه آمریکا مواجه شد.

با این وجود نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و حزب وی در انتخابات محلی نوامبر سال گذشته ۱۸ فرمانداری از ۲۳ فرمانداری را به دست آوردند.