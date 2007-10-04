به گرارش خبرنگار مهر، در پی درج خبری مبنی برشروع تصویربرداری مجموعه "کارآگاه 2" از اواخر مهر ماه در سایت سیما فیلم، حسن هدایت تهیه کننده و کارگردان و احمد نجفی بازیگر نقش کارآگاه علوی اعلام کردند از ارائه هر گونه اطلاعات درباره این مجموعه معذور هستند، چرا که از سوی سیما فیلم موظف شده اند اطلاعات مربوط به مجموعه را فقط در اختیار سایت این مرکز قرار دهند.





احمد نجفی در صحنه‌ای از مجموعه تلویزیونی "کارآگاه علوی"

داستان های سریال "کارآگاه 2" اغلب در زمستان اتفاق می افتد و وقایع تاریخی سال های 1320 تا 1329 را در بر می گیرد.‌ فیلمبرداری این مجموعه از 28 مهر ماه از ساختمان شهربانی سابق که اکنون بخشی از وزارت امور خارجه شده، آغاز خواهد شد. این سریال 16 قسمتی محصول مرکز سیما فیلم است.