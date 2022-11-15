توقیف محموله ۲۸۰۰ قطعه ای مرغ‌ زنده فاقد مجوز حمل در رودسر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی، اظهار کرد: برای ارتقای امنیت اجتماعی و جلوگیری از ورود و خروج کالای فاقد مجوز و قاچاق، کنترل محورهای مواصلاتی به صورت مستمر از سوی پلیس شهرستان رودسر انجام می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مأموران انتظامی ایست و بازرسی چابکسر حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار ۸۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز حمل و بهداشت به وزن تقریبی ۵ تن و ۵۶۰ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی رودسر با اشاره به اینکه برابر دستور قضائی راننده ۳۹ ساله این خودرو به همراه محموله کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل نماینده جهاد کشاورزی شهرستان رودسر شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش مرغ‌های کشف شده را بیش از ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: حمل اینگونه محموله‌ها باید با مجوز مبادی ذیربط و خودروهای مخصوص انجام شود.