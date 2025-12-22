جوانمردی: لندکروز قاچاق در رودسر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف مجموعه انتظامی در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است، اظهار کرد: پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله می‌کند.

وی افزود: مأموران پلیس راهور حین کنترل خودروهای عبوری در شهر رودسر به یک دستگاه خودرو تویوتا لندکروز که دارای پلاک به ظاهر جعلی بود مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر تصریح کرد: در بررسی پلیس مشخص شد که خودروی مذکور فاقد شماره بدنه و موتور بوده و پلاک نصب شده روی آن نیز دست ساز و جعلی است.

این مقام انتظامی از تحویل خودروی مذکور به انبار اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: راننده ۳۱ ساله خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش خودرو کشف شده را بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: مقابله با قاچاق نیازمند عزم همگانی و همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و مردم است.