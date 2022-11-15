به گزارش خبرنگار مهر، محمد خورشیدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از موکب داران برنامه دلدادگان حسینی اربعین ۱۴۰۱ اظهار کرد: بعد از وقفه دو ساله اربعین امسال از چندین جهت خاص و با سال‌های گذشته متمایز بود.

وی افزود: بعد از دو سال شیوع کرونا و بسته شدن مرز عراق و عدم ورود زائرین به این کشور، امسال سالی بود که با مستقر شدن دولت سیزدهم و تسهیلگری که اتفاق افتاد پیش بینی استقبال گسترده‌تری نسبت به سال‌های پیشین می‌شد.

دبیر ستاد اربعین استان قزوین عنوان کرد: نگاه راهبردی مقام معظم رهبری به اربعین امسال و لزوم حضور حداکثری زائرین مشتاق و برگزاری باشکوه این اجتماع بزرگ جهان تشییع حول سیدالشهدا (ع) باعث حضور بیشتر مردم شد.

وی تاکید کرد: نگرانی‌هایی که در رابطه با زیرساخت کشور عراق در حوزه‌های مختلف وجود داشت باعث شد که ستاد اربعین در استان قزوین کمی زودتر از سال‌های گذشته شکل بگیرد.

خورشیدی با بیان اینکه اصرار داشتیم اربعین دارای یک مدیریت مردمی باشد، عنوان کرد: اربعین یک عملیات بزرگ مردم پایه و مردم محور است و چون به صورت حداکثری به مردم سپرده شده بود اتفاقاً خوبی را شاهد بودیم.

وی تاکید کرد: تا توانستیم سعی کردیم ستاد اربعینی که در استان شکل می‌گیرد نقش پشتیبان و تسهیل گر داشته باشد و اقدام کنندگان اصلی مجموعه‌های خودجوش مردمی و فعالان اربعین باشند.

دبیر ستاد اربعین استان قزوین بیان کرد: حدود ۵۰ هزار نفر به صورت رسمی از استان قزوین و پس از ثبت در سامانه سماح راهی عراق شده و در برنامه اربعین شرکت کردند.

وی یادآور شد: قطعاً تعداد زائرین قزوینی حاضر در کربلا در روز اربعین بیشتر از این است و خیلی از افراد در این سامانه ثبت نکرده و راهی شده‌اند.

خورشیدی تصریح کرد: از ابتدای برنامه‌ریزی دغدغه ایجاد یک محیط اربعین برای حداکثری را داشتیم که موفق به حضور در عراق و شرکت در این اجتماع بزرگ نشده بودند.

وی اضافه کرد: در قزوین شاهد برگزاری همایش بزرگ دلدادگان حسینی بودیم که در جای جای استان برگزار شد و جمعیت بسیار خوبی نیز در آن حضور داشت و یک پیوند خوب بین قزوین و کربلا را در روز اربعین مشاهده کردیم.

این مسئول تاکید کرد: امسال با نگاه مثبت مدیران فرصت مناسبی برای اربعین وجود داشت و سعی کردیم مجموعه‌های مردمی در راستای فعالیت‌های اربعینی تقویت شوند.

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از مجموعه‌های مردمی اولویت دولت سیزدهم است، یادآور شد: تلاش شد تا منابع و زیرساخت‌های موجود به سمت فعالیت‌های مردمی هدایت شود.