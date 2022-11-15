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۲۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۶

امضای نخستین قرارداد احیای چاه‌های کم بازده در هفته پژوهش

امضای نخستین قرارداد احیای چاه‌های کم بازده در هفته پژوهش

معاون فناوری پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و مجری طرح احیا چاه‌ها در این پارک از امضای نخستین قرارداد مربوط به احیای چاه‌های کم بازده در اواخر آذرماه امسال همزمان با هفته پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصالح کرم‌بیگی در حاشیه نشست معرفی «قرارداد طرح احیای چاه‌ها و تشریح سبد چاه‌های موجود» گفت: اردیبهشت‌ماه امسال مباحث فنی طرح پیشران احیای چاه‌ها با برگزاری نشست‌ها مشترک و مصوبه شورای اقتصاد و پیش‌نویس قراردادها پیگیری شد.

وی با بیان این که امروز در این نشست ۴۸ شرکت دانش‌بنیان و فناوری از شرایط طرح احیای چاه‌ها و همین‌طور سبد چاه‌هایی که قرار هست در اختیارشان قرار گیرد مطلع شدند، گفت: در این رویداد مدیریت‌های ستادی و شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران جزئیات قراردادها را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهند.

معاون فناوری پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و مجری طرح احیای چاه‌ها در این پارک افزود: در این نشست نمایندگان شرکت‌هایی که در سبد چاه‌ها صاحب چاه هستند اعم از شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت مناطق مرکزی ایران و نفت فلات قاره سبدهای چاه خود را به‌صورت کلی معرفی و دغدغه‌های خود در این زمینه را بازگو خواهند کرد.

کرم بیگی اظهار کرد: این نشست در ادامه سلسله نشست‌هایی است که پس از فراخوان دهه فجر ۱۴۰۰ برگزار کردیم، پارسال ۵۳ شرکت دانش‌بنیان و فناور شرکت کردند که پس از قرار گرفتن زیر چتر غربالگری اولیه ۴۸ شرکت انتخاب شدند؛ که نشست توجیهی برای این شرکت‌ها در اسفندماه پارسال برگزار و در ادامه در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی با آنها نشست تخصصی برگزار شد، همچنین در این فاصله تا تیرماه امسال با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات چاه‌ها به‌عنوان همکار شرکت‌های متقاضی شامل دانش‌بنیان و فناور و همین‌طور سرمایه‌گذاران با مشارکت صندوق توسعه و شکوفایی نشست‌هایی را داشتیم.

وی تصریح کرد: در تیرماه امسال همرسانی طرح احیای چاه‌ها موسوم به طرح B2B برگزار شد که در آنجا متقاضیانی که در اسفندماه حضور داشتند و همین‌طور شرکت‌های ارائه دهنده خدمات و مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را بهم رساندیم که البته سه نشست مجزا نیز با آنها برگزار شد.

کد مطلب 5632940

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