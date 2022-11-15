به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصالح کرم‌بیگی در حاشیه نشست معرفی «قرارداد طرح احیای چاه‌ها و تشریح سبد چاه‌های موجود» گفت: اردیبهشت‌ماه امسال مباحث فنی طرح پیشران احیای چاه‌ها با برگزاری نشست‌ها مشترک و مصوبه شورای اقتصاد و پیش‌نویس قراردادها پیگیری شد.

وی با بیان این که امروز در این نشست ۴۸ شرکت دانش‌بنیان و فناوری از شرایط طرح احیای چاه‌ها و همین‌طور سبد چاه‌هایی که قرار هست در اختیارشان قرار گیرد مطلع شدند، گفت: در این رویداد مدیریت‌های ستادی و شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران جزئیات قراردادها را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهند.

معاون فناوری پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و مجری طرح احیای چاه‌ها در این پارک افزود: در این نشست نمایندگان شرکت‌هایی که در سبد چاه‌ها صاحب چاه هستند اعم از شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت مناطق مرکزی ایران و نفت فلات قاره سبدهای چاه خود را به‌صورت کلی معرفی و دغدغه‌های خود در این زمینه را بازگو خواهند کرد.

کرم بیگی اظهار کرد: این نشست در ادامه سلسله نشست‌هایی است که پس از فراخوان دهه فجر ۱۴۰۰ برگزار کردیم، پارسال ۵۳ شرکت دانش‌بنیان و فناور شرکت کردند که پس از قرار گرفتن زیر چتر غربالگری اولیه ۴۸ شرکت انتخاب شدند؛ که نشست توجیهی برای این شرکت‌ها در اسفندماه پارسال برگزار و در ادامه در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی با آنها نشست تخصصی برگزار شد، همچنین در این فاصله تا تیرماه امسال با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات چاه‌ها به‌عنوان همکار شرکت‌های متقاضی شامل دانش‌بنیان و فناور و همین‌طور سرمایه‌گذاران با مشارکت صندوق توسعه و شکوفایی نشست‌هایی را داشتیم.

وی تصریح کرد: در تیرماه امسال همرسانی طرح احیای چاه‌ها موسوم به طرح B2B برگزار شد که در آنجا متقاضیانی که در اسفندماه حضور داشتند و همین‌طور شرکت‌های ارائه دهنده خدمات و مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را بهم رساندیم که البته سه نشست مجزا نیز با آنها برگزار شد.