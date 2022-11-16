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۲۵ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۰

مدیرکل ثبت احوال گلستان:

۱۴۰ هزار کارت هوشمند ملی تا پایان سال در گلستان صادر می شود

۱۴۰ هزار کارت هوشمند ملی تا پایان سال در گلستان صادر می شود

گرگان- مدیر کل ثبت احوال گلستان با اشاره به ضرورت نام نویسی همگانی برای دریافت کارت ملی، گفت: تاخیر در صدور ۱۴۰ هزار کارت در گلستان تا پایان سال جبران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مطیع شامگاه سه شنبه در گفتگو باخبرنگاران اظهار کرد: اهتمام و تلاش حداکثری ما بر آن است که تا پایان سال تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی، جبران شود.

مدیر کل ثبت احوال گلستان افزود: براساس آخرین داده های آماری موجود، صدور کارت هوشمند ملی برای ۱۴۰ هزار نفر از واجدان شرایط به تاخیر افتاده است.

وی گفت: در استان گلستان یک میلیون و ۴۸۷ هزار واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی (افراد بالای ۱۵ سال) هستند.

مطیع ادامه داد: تاکنون با همراهی همه آحاد مردم شاهد ثبت نام ۹۳ درصد از واجدان شرایط بوده ایم و تلاش می کنیم سایر افراد هم جذب شوند.

کد مطلب 5633156

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