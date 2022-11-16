به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «آندری دودا» (Andrzej Duda) رئیس جمهور لهستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که موشک های فرود آمده در خاک کشورش به احتمال خیلی زیاد از سامانه پدافند اس- ۳۰۰ اوکراین هستند.

رئیس جمهور لهستان در این خصوص گفت: بر اساس اطلاعاتی که ما و متحدانمان در اختیار داریم، این موشک اس- ۳۰۰ ساخت اتحاد جماهیر شوروی و یک موشک قدیمی بوده و هیچ مدرکی مبنی بر پرتاب آن توسط طرف روسی وجود ندارد.

وی در این باره اضافه کرد: این احتمال وجود دارد که موشک های مذکور توسط پدافند ضدهوایی اوکراین شلیک شده باشد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، از سوی دیگر، «ماتئوس موراویه‌تسکی» نخست وزیر لهستان نیزبا توجه به اطلاعات به دست آمده از سوی کشورش در این خصوص گفت: پس از حادثه موشکی، احتمالاً نیازی به اعمال ماده ۴ پیمان ناتو (در مورد مشورت در صورت تهدید) وجود ندارد.

در همین ارتباط، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد حمله موشکی دیروز به خاک لهستان، کار پدافند هوایی اوکراین بوده است.

به نوشته رویترز، بایدن ساعاتی پس از اینکه اعلام کرد بعید است حمله موشکی به لهستان کار ارتش روسیه باشد، دقایقی پیش به شرکای ناتو و جی ۷ گفت که حمله موشکی به روستای مرزی در لهستان نتیجه کار پدافند هوایی اوکراین بوده است.

منابع خبری شامگاه سه شنبه از اصابت دو موشک به خاک لهستان در مرزهای اوکراین خبر دادند. این منابع اعلام کردند که این موشک‌ها به روستایی لهستانی در نزدیکی مرز اوکراین اصابت کرد که در نتیجه آن دو نفر کشته شدند. اصابت موشک به روستای لهستان هنگام حمله موشکی گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین رخ داد، اما وزارت دفاع روسیه هر گونه شلیک عامدانه یا اشتباهی موشک به سمت خاک لهستان را تکذیب کرده است.

ساعاتی پیش مقامات آمریکایی اعلام کردند اطلاعات اولیه نشان می‌دهد نیروهای ارتش اوکراین عامل حمله موشکی به خاک لهستان هستند که موجب مرگ ۲ نفر شده است. به گفته این مقامات نیروهای اوکراینی دیروز هنگام مقابله با حملات سنگین روسیه، ۲ موشک به روستای مرزی لهستان شلیک کردند.

پیش از آن هم رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار با سران گروه هفت و سران اعضای ناتو در اندونزی در جمع خبرنگاران گفت اطلاعات اولیه نشان می‌دهد بعید است موشک‌های شلیک‌شده به لهستان از خاک روسیه شلیک شده باشند.

بایدن در پاسخ به این سوال که آیا زود نیست که گفته شود این موشک‌ها از خاک روسیه شلیک شده بودند گفت: اطلاعات اولیه‌ای وجود دارد که خلاف آن را نشان می‌دهد. نمی‌خواهم این (ادعای حمله موشکی از خاک روسیه) را بگویم تا زمانی که تحقیقات ما کامل شود. وی دراین‌باره افزود: بعید است که این موشک از خاک روسیه شلیک شده باشد، اما منتظر باشیم.

پیش از این وزیر دفاع روسیه با رد هر گونه حمله موشکی روسیه به لهستان گفته بود گزارش‌ها درباره حمله موشکی روسیه به خاک لهستان اقدامی «تحریک‌آمیز و عامدانه» است.

بامداد چهارشنبه نیز شبکه «سی‌ان‌ان» آمریکا به نقل از منابع آگاه نظامی اعلام کرد یک جنگنده نظامی ناتو دیروز هنگام شلیک موشک به خاک لهستان در آسمان این کشور حضور داشته و توانسته مسیر آن آن را ردیابی کند. این مقام آگاه به سی‌ان‌ان گفته اطلاعات ماهواره‌ای و راداریِ ردیابی این موشک در اختیار مقامات لهستان و کشورهای عضو ناتو قرار گرفته، اما به این اشاره نکرده که این موشک‌ها از کجا و توسط چه کسی شلیک شده‌اند.