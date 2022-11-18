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۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۶

سرمربی تیم والیبال مس سونگون ورزقان:

شاگردانم آخرین بازی نیم فصل اول لیگ را بدون اشتباه بردند

شاگردانم آخرین بازی نیم فصل اول لیگ را بدون اشتباه بردند

تبریز - سرمربی تیم والیبال مس سونگون ورزقان با بیان اینکه پیش بینی کرده بودیم مقابل تیم کندوان شمال بازی سختی خواهیم داشت، گفت: شاگردانم این بازی را بدون اشتباه با برد پشت سر گذاشتند.

عادل بناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به بازیکنان تیم والیبال مس سونگون ورزقان که مقابل تیم کندوان شمال نور مازندران در سه ست پیاپی و بدون شکست پیروز میدان شدند، افزود: امیدوارم در نیم فصل دوم روی نقاط ضعف و همچنین قوت تیم خود کار کنیم تا با انرژی مضاعف در مسابقات حاضر باشیم.

سرمربی تیم والیبال مس سونگون با اشاره به اینکه در هر بازی یک طرف برد و طرف دیگر باخت است، عنوان داشت: بازی مقابل عقاب نهاجا تنها بازی بود که اصلاً مورد قبول من نبود چرا که هیچیک از بازیکنانم در حد و اندازه خود ظاهر نشدند.

وی اذعان داشت: با شاگردانم در خصوص بازی امروز صحبت کرده بودم و همانطور که دیدید با زی شاداب‌تری را از آنان شاهد بودیم و امیدوارم این بردها ادامه دار باشد و بتوانیم در بازی‌های آتی از نعمت هواداران نیز بهره مند شویم.

بناکار در مورد قول به هواداران در خصوص کسب قهرمانی یادآور شد: نیم شود برای قهرمانی قول داد ولی به یقین اعلام می‌کنم که بازی جذاب و با کیفیتی را از تیم والیبال مس سونگون خواهید دید.

تیم مس سونگون ورزقان از هفته یازدهم لیگ دسته یک مردان امروز مقابل تیم کندوان شمال ۳ بر صفر پیروز میدان شد تا بدون در نظر گرفتن دیگر بازی‌های امروز با ۲۱ امتیاز و رده سوم گروه الف نیم فصل اول والیبال دسته یک باشگاه‌های کشور را به اتمام برساند.

کد مطلب 5634979

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