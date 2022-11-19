۱۱ کشتی حامل کالای اساسی در نوبت پهلودهی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد در تشریح آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی در بزرگترین بندر تجاری ایران، با بیان اینکه درحال حاضر دو فروند کشتی گندم در اسکله‌های ۱۴ بندر شهید رجایی در حال تخلیه کالا هستند، میزان واردات گندم از ابتدای امسال تاکنون را یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۲۲۳ تن اعلام کرد که ۷۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش واردات گندم به ثبت رسیده است.

وی آخرین وضعیت حضور کشتی‌های حامل کالای اساسی در لنگرگاه بندرعباس نیز بیان کرد: در حال حاضر ۱۱ فروند کشتی به مجموع تناژ ۶۸۵ هزار و ۳۹۶ تن در حال طی کردن فرآیند اسناد خود برای پهلودهی در اسکله‌های ویژه کالای اساسی هستند.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: این ۱۱ کشتی شامل ۲ فروند کشتی ذرت، ۲ کشتی جو و هفت فروند دیگر نیز حامل کالای استراتژیک گندم است.

عباس‌نژاد بیان کرد: از ۶۸۵ هزار و ۳۹۶ تن کالای اساسی در این ۱۱ کشتی، ۴۳۷ هزار و ۲۲۱ تن گندم، ۱۳۴ هزار و ۵۵ تن جو و ۱۱۴ هزار و ۱۲۰ تن نیز ذرت است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ فروند کشتی حامل انواع کالای اساسی به مجموع تناژ ۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۴۹۰ تن پهلودهی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت دهم درصد کاهش داشته است.