به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاون، وزارت نیرو در راستای سیاستهای دولت سیزدهم در خصوص ضرورت پیوست زیستمحیطی در توسعه صنعتی و اولویت محیطزیست بر توسعه، در قالب طرحهای تشویقی، ایجاد و گسترش جذابیت اقتصادی و اهداف سازمانی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر را در برنامه دارد.
بر این اساس، بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونهای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری ۱۳۰ درصد رشد داشته و در بین فناوریهای زیست توده، فناوری مربوط به "فرآیندهای حرارتی (ترموشیمیایی) از جمله زباله سوزی، گازی سازی و پیرولیز" با رشد ۱۸۳ درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷,۷۷۰ ریال به ۲۲,۰۰۰ ریال رسیده است.
همچنین تعرفههای جدید خرید تضمینی برق از نیروگاههای برقآبی با افزایش میانگین ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شده است. بر اساس این ابلاغیه، نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای برقآبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات با افزایش ۸۳ درصدی، از ۵,۹۱۵ ریال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال و نیروگاه برقآبی جریانی با افزایش ۹۵ درصدی از ۶,۹۱۶ ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.
ضمن این که ابلاغیه شامل افزایش نرخ خرید تضمینی برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا ۳۰ درصد و انشعابی بادی تا ۶۰ درصد نیز میشود.
لازم به ذکر است، حداکثر زمان برای احداث نیروگاههای برقآبی مقیاس کوچک روی خط انتقال و جریانی از زمان عقد قرارداد تا زمان بهرهبرداری ظرفیت کامل به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه اعلام شده است.
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