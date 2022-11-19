اعزام ۱۶۰۰ گردشگر ورزشی و توریست از فارس به دوحه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخزاده افزود: سه فرودگاه بین المللی شیراز، لامرد و لار در فارس تنها فرودگاههای کشور است که به همراه فرودگاه تهران کار انتقال و جابجایی مسافران و بازدید کنندگان از جام جهانی قطر را انجام میدهند.
او با اشاره به انجام پرواز مستقیم به دوحه از سه فرودگاه بین المللی شیراز، لامرد و لار، اضافه کرد: فرودگاه لامرد با ۲۰ پرواز فرودگاه شیراز با ۴ پرواز و فرودگاه لار با دو پرواز تماشاگران جام جهانی را به قطر منتقل میکنند.
معاون استاندار فارس گفت: از اسفند سال گذشته به دستور استاندار فارس کمیته استفاده از فرصتهای جام جهانی قطر تشکیل شد تا بتوان از این ظرفیت برای رونق اقتصادی و گردشگری استان استفاده کرد که با برنامه ریزیهای انجام شده، فارس توانسته است رتبه اول جذب گردشگر ورزشی خارجی برای بازیهای جام جهانی قطر را به دست آورد.
او با اشاره به افزایش مراودات فارس در سطح بینالمللی در سال جاری افزود: استان فارس همواره آمادگی کامل برای میزبانی میهمانان خارجی را دارد، اکنون باید دید بخشهای اجرایی چه بهره برداری از این ظرفیتهای ایجاد شده در ایام جام جهانی در حوزه جذب گردشگر میکنند.
فرخزاده همچنین با بیان اینکه فارس جزو اولین استانهای کشور بود که میز ایران و قطر را راهاندازی کرد، گفت: تاکنون جلسات متعددی با سفرای ایران در قطر و قطر در ایران و کاردار برگزار و با تلاش سازمان توسعه تجارت کشور و مجموعه اقتصادی فارس و نماینده میز ایران و قطر، تاکنون تجارت ایران با قطر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
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