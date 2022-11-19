هفته بسیج امسال شاهد پیروزی‌ تفکر بسیجی در اقصی نقاط جهان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی ظهر شنبه در آئین تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های امام راحل که در حرم مطهر ایشان برگزار شد با اشاره به اینکه امروز شاهد این هستیم گفتمان اسلام در حال ترویج و گسترش یافتن است اظهار داشت: از درون گفتمان مقاومت، جبهه مقاومت شکل گرفت و این جبهه پرچمدار جهان اسلام شده است.

سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج در گام دوم انقلاب اسلامی از مردم، خدمت گذار مردم و برای مردم است، گفت: تصمیم تشکیل بسیج توسط امام راحل یک تصمیم الهی و بزرگ بود و آثار و برکات این تصمیم در عرصه‌های مختلف به خصوص عرصه دفاع مقدس آشکار است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان بیان داشت: ملت ایران با تمسک به فرهنگ پایداری به رهبری رهبر معظم در مقابل شدیدترین فشارهای نظام سلطه ایستاد و موفق شد و هفته بسیج امسال شاهد پیروزی‌های تفکر بسیجی در اقصی نقاط جهان هستیم.

وی در ادامه عنوان داشت: علاوه بر تشکیل بسیج که از اهداف امام راحل بود یکی دیگر از هدف‌های بزرگ ایشان نابودی رژیم کودک‌کش صهیونیستی بود و امروز می‌بینیم که این رژیم اشغالگر از ترس جبهه مقاومت، در حال دست و پا زدن و دیوار کشیدن در اطراف شهرک‌های خود است.

سلیمانی با اشاره به جنگ تحمیلی افزود: کشورهای مرتجع منطقه منابع مالی این را تأمین کرده بودند اما حضور مردم در قالب بسیج باعث شد این چالش به یک فرصت بزرگ تبدیل و از درون آن مکتب انقلابی و گفتمان مقاومت به وجود آید.