برگزاری اختتامیه مسابقات ورزش دانش آموزی در دهه فجر و تابستان

حسین بابویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقات فوتبال دانش آموزی در سراسر کشور گفت: مسابقات فوتبال دانش آموزی در مرحله کشوری قرار است در شهر آبادان و به مناسبت سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی در دهه مبارک فجر برگزار شود.

وی با بیان اینکه مسابقات مقدماتی در بیشتر شهرها و برخی از استان‌های کشور برگزار شده است؛ گفت: منتخبان مدارس در ابتدا به تیم فوتبال شهرستان و سپس به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند؛ از بازیکنان دعوت شده در استان، منتخب استان مشخص می‌شود و سپس تیم هر استان در مرحله کشوری حضور پیدا می‌کنند به عبارتی مسابقات آموزشگاه‌ها در سلسله‌مراتب در نظر گرفته شده در تعداد زیادی از شهرها انجام می‌شود.

بابویی با بیان اینکه مرحله نهایی مسابقات فوتبال دانش آموزان متوسطه دوم به میزبانی استان خوزستان و مردم شریف شهر آبادان برگزار خواهد شد؛ افزود: همکاران خوب ما در استان خوزستان و مردم حوب شهر آبادان و آموزش و پرورش این شهرستان تلاش زیادی کردند تا مسابقات خوبی را در شهر آبادان داشته باشیم.



رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی افزود: در سه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا مسابقات ورزشی نه تنها در سطح آموزشگاه بلکه در سطح مسابقات کشوری و بین المللی هم تعطیل شد و مسابقات فوتبال آموزشگاهی هم نداشتیم.

خوشبختانه در سال جاری کوچک‌ترین مشکلی برای تأمین اعتبارات نداریم و همکاران ما در استان‌ها به فکر برگزار کردن مسابقات باکیفیت هستند

بابویی افزود: دولت و مجموعه وزارت آموزش و پرورش اهتمام دارند که این مسابقات با موفقیت برگزار شود؛ یکی از رشته‌هایی که دانش آموزان خیلی به آن علاقه دارند؛ رشته فوتبال است. کارکرد این موضوع این است که در وزارت آموزش و پرورش و دولت از این ورزش و این مسابقات حمایت خوبی صورت گرفته است و منابع لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مسابقات اختصاص یافته است که می‌توان از این موضوع استفاده کرد البته در بحث توسعه ورزش دانش آموزی همچنان به کمک اعتبارات دولت نیازمندیم.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برای برگزاری مسابقات آموزشگاهی همواره با مشکل تأمین اعتبار مواجه بودیم؛ گفت: خوشبختانه در سال جاری کوچک‌ترین مشکلی برای تأمین اعتبارات نداریم و همکاران ما در استان‌ها به فکر برگزار کردن مسابقات باکیفیت هستند دغدغه اصلی ما امروز مباحث فنی و بحث تربیتی است. ما در این مسابقات فضایی را ایجاد کردیم که فضایی کاملاً تربیتی و فرهنگی باشد و دانش آموزان در چنین فضایی مسابقات را در بالاترین سطح به لحاظ کیفی برگزار کنند.



بابویی با اشاره به اینکه ما امسال مسابقات گوناگونی را برای رشته‌های مختلف در سراسر کشور در نظر گرفتیم؛ افزود: مسابقات فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال و ورزش‌های پایه مثل دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک و در رشته‌های راکتی مثل تنیس روی میز و بدمینتون و رشته‌های اساسی ما مثل کشتی و باستانی و زورخانه ای رشته‌هایی هستند که ما با قوت برگزاری مسابقات آن‌ها را ادامه خواهیم داد. اختتامیه بخشی از این مسابقات مثل مسابقات فوتبال در دهه فجر و اختتامیه مابقی رشته‌ها در تابستان سال آینده و انتهای سال تحصیلی برگزار خواهد شد. در حقیقت زمانی که مدارس تعطیل می‌شود اختتامیه بیشتر رشته‌های ورزشی برگزار خواهد شد.



رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با بیان اینکه در دهه مبارک فجر شهرهای بندرعباس، شیراز و آبادان میزبان اختتامیه‌های مسابقات ورزشی خواهد بود که اختتامیه مسابقات فوتبال در آبادان برگزار می‌شود؛ گفت: مسابقات فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال برای دانش آموزان دختر هم برگزار شده است. رشته‌هایی مثل شنا و ژیمناستیک هم دختران حضور دارند که با کیفیت بالایی هم این مسابقات برگزار می‌شود.