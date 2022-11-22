ارتقای سطح کمی و کیفی شاخص های بهداشتی و سلامت در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا کریمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: با وجود کاهش بار بیماری زایی کرونا ویروس طی یک سال گذشته، این اپیدمی همچنان تداوم داشته و اقدامات مربوط به مدیریت و کنترل بیماری ادامه داشته است؛ چرا که در این دوران جانفشانی ها و خدمات بسیاری برای مبارزه با این بیماری از سوی مدافعان سلامت انجام شد و همکارانی نیز جان خود را در این راه از دست دادند و مجموعه سلامت استان تمامی تلاش خود را در این راه همچنان به کار بسته اند.

این مقام مسئول در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به تداوم پیگیری فرآیندهای ارائه خدمات سرپایی به افراد مشکوک و دارای علائم کرونا ویروس در یک سال گذشته، ادامه داد: همچنین آمارها به صورت مرتب رصد و هرگونه موج احتمالی کرونا ویروس گزارش می‌شد تا پیشگیری در سطح جامعه با دقت بیشتری انجام شود و همکاران در واحدهای مختلف مانند مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط، امور آزمایشگاه‌ها و سایر بخش‌های معاونت بهداشت و دیگر معاونت‌های دانشگاه و بیرون از دانشگاه از جمله ادارات، مدارس و اصناف آمادگی لازم را برای مواجهه با موج بعدی داشته باشند.

او با بیان اهمیت نقش اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی دانشگاه برای آمادگی مردم برای مقابله با موج‌های احتمالی که به افزایش رعایت شیوه نامه بهداشتی و کاهش عوارض ناشی از این بیماری منجر شده است، مدیریت این بیماری طی بیش از دو و نیم سال گذشته را تلاشی یکپارچه به همت تمامی مجموعه سلامت استان عنوان کرد.

دکتر کریمی اجرای طرح بزرگ دارویار در بخش بهداشت استان را دیگر محور فعالیت این معاونت برشمرد و افزود: امروزه در مناطق شهری و روستایی استان، شاهد استفاده از نسخه الکترونیک برای تجویز دارو از سوی پزشکان خانواده هستیم که با کمک طرح دارویار و در راستای استفاده صحیح از داروها، کاهش مصرف داروها و نیز کاهش هزینه بیماران، این دستاورد مهم در بخش بهداشتی مراکز روستایی و شهری و برنامه پزشک خانواده استان نیز در حال پیاده سازی بوده و نقش مؤثری در تصحیح فرآیندهای توزیع دارو داشته است.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه به اجرای طرح مصرف صحیح شیرهای مصنوعی در استان فارس اشاره کرد که در یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است و ادامه داد: در این طرح مادرانی که به دلایل علمی نمی‌توانند به کودک خود شیر بدهند، می‌توانند از تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند و این امر با توجه به تسهیل فرآیند دریافت سهمیه شیر مصنوعی، باعث رضایتمندی مادران شده است.