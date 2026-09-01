دریادار سیاری: پدافند هوایی؛ سپر هوشیار امنیت ملی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کنننده ارتش به مناسبت روز پدافند هوایی در پیامی خطاب به فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور بر نقش حیاتی این نیرو به عنوان سپر هوشیار امنیت ملی تاکید کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
همرزم ارجمند
امیر سرتیپ ستاد علیرضا الهامی
فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
فرا رسیدن دهم شهریورماه "روز پدافند هوایی" را به جنابعالی، فرماندهان و آحاد کارکنان مومن و ولایتمدار و پیشکسوتان این نیروی پر افتخار و خانوادههای صبور و فداکار آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
روز پدافند هوایی، فرصت مغتنمی است برای گرامیداشت مردانی که با چشمانی بیدار و ارادهای استوار و روحیهای سرشار از ایمان و شجاعت، حریم آسمان ایران اسلامی را پاس میدارند.
بیتردید پدافند هوایی، یکی از ارکان اقتدار دفاعی کشور و سپر هوشیار امنیت ملی است؛ نیرویی که با حضور شبانهروزی و رصد مستمر حریم هوایی، از مراکزی حساس و حیاتی کشور صیانت میکند و در مسیر انجام این ماموریت مقدس، لحظهای از هوشیاری و آمادگی غافل نمیشود.
این افتخار ریشه در حماسه مردانی دارد که در دوران دفاع مقدس شجاعانه در سنگرهای خود ایستادند و از حریم مقدس میهن حراست کردند؛ از حماسه ماندگار شهدای سوباشی تا مجاهدتهای خستگیناپذیر شهید سرلشکر منصور ستاری و هزاران رزمندهای که عرصه هوایی کشور را پاس داشتند.
این راه پر افتخار در جنگ تحمیلی دوم و سوم ادامه یافت و بار دیگر مردانی را به میدان آورد که انجام وظیفه را بر آرامش خود مقدم دانستند؛ بوستان افروزها و دهها دلاور مرد دیگری که با احساس مسئولیت و شجاعتی مثالزدنی سنگر ماموریت را برگزیدند و در این راه مقدس، در دفاع از تمامیت ارضی ایران عزیز به شهادت رسیدند و با خون خود نشان دادند که سربازان وطن، در لحظه آزمون، از هیچ خطری نهراسیده و در میدان دفاع از میهن، جان بر سر پیمان میگذارند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر پدافند هوایی، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی همرزمان مومن و ولایتمدار در آن نیروی مقتدر را در اجرای ماموریتهای خطیر و راهبردی محوله در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) مسئلت مینمایم.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادار حبیبالله سیاری
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