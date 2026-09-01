به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتخاب ملی‌پوشان وزنه‌برداری ایران برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا وارد مرحله نهایی شده است. کادر فنی تیم ملی پس از چند مرحله رکوردگیری، نفرات مورد نظر خود را در بخش مردان و زنان مشخص کرده، اما در دسته ۱۱۰ کیلوگرم هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و حضور علیرضا نصیری به عملکرد او در آخرین فرصت پیش رو وابسته است.

نصیری که عنوان نایب‌قهرمانی جهان را در کارنامه دارد، تا همین چندی قبل یکی از چهره‌های جوان و مورد اعتماد کادر فنی محسوب می‌شد و از او به عنوان یکی از گزینه‌های ایران برای حضور قدرتمند در ناگویا نام برده می‌شد. با این حال، فاصله گرفتن رکوردهای این وزنه‌بردار از حدنصاب‌های مورد انتظار کادر فنی در دو مرحله رکوردگیری قبلی و همچنین رکوردگیری پایانی، شرایط را تغییر داده است.

آخرین رکوردگیری همزمان با هفته نخست لیگ برتر وزنه‌برداری در تهران برگزار شد؛ جایی که نصیری نتوانست وزنه‌هایی را که کادر فنی انتظار داشت به ثبت برساند. با وجود این، کادر فنی تصمیم گرفته است یک فرصت دیگر در اختیار این وزنه‌بردار قرار دهد تا در مدت باقی‌مانده بتواند شرایط خود را بهبود ببخشد.

بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی، در همین رابطه اعلام کرده است که اعزام نصیری به ناگویا مشروط به ثبت رکوردهای مورد نظر کادر فنی طی ۲۱ روز آینده است. او اعلام کرده که در دسته ۸۵ کیلوگرم میرمصطفی جوادی، در دسته ۹۵ کیلوگرم علی عالیپور و در دسته فوق‌سنگین علی داوودی به عنوان نفرات اعزامی انتخاب شدند.

البته سرمربی تیم ملی در عین حال تأکید کرده است که اگر نصیری نتواند به حدنصاب‌های مورد نظر کادر فنی برسد، ایران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم نماینده‌ای در بازی‌های آسیایی نخواهد داشت.

سه سهمیه قطعی و یک سهمیه مشروط

کمیته ملی المپیک برای رشته وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا ۸ سهمیه در نظر گرفته است؛ ۵ سهمیه برای مردان و ۳ سهمیه برای زنان. با این حال، فدراسیون وزنه‌برداری با توجه به ارزیابی‌های فنی انجام‌شده تصمیم گرفته است از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده نکند. در بخش مردان، میرمصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم، علی عالیپور در دسته ۹۵ کیلوگرم و علی داوودی در دسته فوق‌سنگین سه وزنه‌برداری هستند که حضورشان در ناگویا قطعی شده است.

در واقع چهارمین سهمیه مردان به دسته ۱۱۰ کیلوگرم اختصاص پیدا کرده، اما نام نصیری هنوز در فهرست نهایی به صورت قطعی قرار نگرفته است. این تصمیم نشان می‌دهد کادر فنی برای انتخاب نفرات، بیش از تعداد سهمیه‌ها روی آمادگی و شرایط رکوردی ورزشکاران تمرکز کرده است. به این ترتیب، اگر نصیری بتواند در فرصت ۲۱ روزه پیش رو به رکوردهای مورد نظر برسد، ایران با چهار نماینده مرد در ناگویا حضور خواهد داشت؛ در غیر این صورت، دسته ۱۱۰ کیلوگرم بدون نماینده ایرانی برگزار خواهد شد.

دو نماینده برای زنان وزنه‌بردار

در بخش بانوان نیز با وجود اختصاص سه سهمیه، تصمیم نهایی بر اعزام دو وزنه‌بردار گرفته شده است. مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم و ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم دو نماینده ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند بود. الهام حسینی، سرمربی تیم ملی بانوان، نیز با وجود امکان استفاده از سه سهمیه، تصمیم گرفته است تنها دو ورزشکار را به این رقابت‌ها اعزام کند. در نتیجه، در صورت قطعی شدن حضور نصیری، کاروان وزنه‌برداری ایران با شش ورزشکار شامل چهار مرد و دو زن راهی ناگویا خواهد شد و اگر این وزنه‌بردار نتواند نظر کادر فنی را جلب کند، تعداد نفرات اعزامی به پنج نفر کاهش پیدا می‌کند.

ناگویا با سهمیه کمتر، اما انتخاب‌های هدفمندتر

برای بررسی شرایط فعلی، مقایسه با آخرین دوره بازی‌های آسیایی نیز جالب توجه است. وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو با ۱۰ نماینده، شامل ۷ مرد و ۳ زن، حضور داشت. در پایان این رقابت‌ها تنها یک مدال برای ایران به دست آمد که علی داوودی در دسته فوق‌سنگین موفق به کسب آن شد. داوودی در هانگژو با ثبت ۱۹۲ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۳۴ کیلوگرم در دوضرب، مجموع ۴۲۶ کیلوگرم را ثبت کرد و به مدال نقره رسید. گور مینسیان از بحرین با مجموع ۴۵۷ کیلوگرم قهرمان شد و رستم جانگابایف از ازبکستان با ۴۲۳ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.

به این ترتیب، ترکیب اعزامی ایران در دو دوره تفاوت قابل توجهی دارد. در هانگژو ۱۰ وزنه‌بردار روی تخته رفتند، اما در ناگویا فدراسیون تصمیم گرفته است حداکثر از ۶ سهمیه استفاده کند. در عین حال، علی داوودی که در هانگژو مدال نقره گرفت، همچنان در ترکیب ایران حضور دارد و این بار نیز یکی از امیدهای اصلی وزنه‌برداری کشور برای کسب مدال محسوب می‌شود. میرمصطفی جوادی نیز از جمله نفراتی است که تجربه حضور در هانگژو را دارد و بار دیگر در ترکیب تیم ملی برای یک رویداد بزرگ آسیایی قرار گرفته است.

در بخش زنان نیز ریحانه کریمی که سابقه حضور در هانگژو را دارد، این بار در ترکیب اعزامی به ناگویا قرار گرفته است. در واقع ترکیب فعلی تنها بر مبنای تعداد سهمیه‌ها شکل نگرفته، بلکه کادرهای فنی تلاش کرده‌اند نفراتی را انتخاب کنند که از نظر شرایط فنی و رکوردی، آمادگی حضور در یک رقابت مهم قاره‌ای را داشته باشند.

مقایسه دو دوره نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان وزنه‌برداری ایران در ناگویا کمتر خواهد بود، اما این کاهش تعداد را نمی‌توان به تنهایی به عنوان نشانه‌ای از کاهش شانس مدال‌آوری تلقی کرد؛ چرا که سیاست انتخاب تیم در این دوره بر استفاده از نفرات منتخب و اوزان هدف متمرکز شده است. در هانگژو ایران با ۱۰ وزنه‌بردار شامل ۷ مرد و ۳ زن شرکت کرد و یک مدال نقره گرفت. در ناگویا، سه مرد و دو زن تاکنون قطعی شده‌اند و یک سهمیه مردان نیز در انتظار تصمیم نهایی درباره نصیری است.

از سوی دیگر، ساختار اوزان بازی‌های ناگویا نیز با دوره‌های گذشته یکسان نیست. در چارچوب اوزان جدید فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، دسته‌های مردان شامل ۶۰، ۶۵، ۷۱، ۷۹، ۸۸، ۹۴، ۱۱۰ و مثبت ۱۱۰ کیلوگرم تعریف شده و برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ تنها ۵ وزن مردان و ۵ وزن زنان قابل انتخاب است؛ بنابراین شرایط انتخاب اوزان و ورزشکاران با دوره‌های قبلی تفاوت دارد.

سه هفته برای تعیین تکلیف آخرین سهمیه

در شرایط فعلی، بخش مهمی از ترکیب تیم ملی مشخص شده و حالا نگاه‌ها به عملکرد علیرضا نصیری دوخته شده است. او فرصت دارد در ۲۱ روز باقی‌مانده، با بهبود شرایط رکوردی خود جایگاهش را در ترکیب اعزامی تثبیت کند. برای نصیری این فرصت می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ چرا که او نه تنها یک وزنه‌بردار جوان و نایب‌قهرمان جهان است، بلکه حضورش می‌تواند ترکیب مردان ایران را به چهار نفر برساند و یک وزن دیگر را نیز به جمع اوزان مورد نظر تیم ملی در ناگویا اضافه کند.

البته نمی‌توان از کنار این موضوع به سادگی گذشت که علیرضا نصیری، دارنده دو مدال نقره جهان، در فاصله چند روز مانده به بازی‌های آسیایی ناگویا هنوز نتوانسته جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی قطعی کند و اعزامش به این رقابت‌ها به ثبت رکوردهای موردنظر کادر فنی در آخرین رکوردگیری گره خورده است.

نصیری که با توجه به سابقه و جایگاهش باید یکی از مدعیان اصلی مدال در ناگویا باشد، حالا به جای اینکه در این مقطع آخرین مراحل آماده‌سازی برای حضور در میدان آسیایی را پشت سر بگذارد، باید برای اثبات آمادگی خود و جلب نظر کادر فنی بجنگد. اینکه یک وزنه‌بردار با سابقه کسب مدال جهانی، در آستانه مهم‌ترین رویداد سال هنوز از نظر رکوردی به سطح مورد انتظار نرسیده، اتفاقی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

این افت عملکرد، به‌خصوص با توجه سابقه نصیری و کسب عنوان نایب قهرمانی در جهان نیازمند بررسی جدی است؛ اینکه مشکل از فشار روانی، شرایط مسابقه، روند آماده‌سازی یا مسائل فنی بوده، پرسشی است که کادر فنی باید پیش از رسیدن به روزهای پایانی پاسخ روشنی برای آن پیدا کند. ۲۱ روز برای جبران این فاصله زمان زیادی نیست و البته فرصت برای بازگشت وجود دارد، اما واقعیت این است که نصیری نباید در چنین مقطعی در موقعیتی قرار می‌گرفت که اصل حضورش در بازی‌های آسیایی زیر سؤال باشد. او اگر قرار است در ناگویا برای مدال بجنگد، ابتدا باید در همین فرصت کوتاه نشان دهد که می‌تواند به همان وزنه‌برداری تبدیل شود که پیش از این از او انتظار می‌رفت.

در نهایت، تیم ایران با مصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم، علی عالی‌پور در دسته ۹۵ کیلوگرم و علی داوودی در دسته فوق سنگین سه نماینده قطعی در بخش مردان و مهسا بهشتی و ریحانه کریمی دو نماینده قطعی در بخش زنان خواهد داشت و تکلیف سهمیه باقی‌مانده مردان نیز طی روزهای آینده مشخص می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید نصیری در این فرصت ۲۱ روزه چه عملکردی خواهد داشت و آیا می‌تواند با ثبت رکوردهای مورد انتظار کادر فنی، آخرین جای خالی ترکیب وزنه‌برداری ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا را نیز به نام خود ثبت کند.