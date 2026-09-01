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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

شیبانی: رزمایش «پیامبر اعظم» با ارائه خدمات به مردم به پایان رسید

شیبانی: رزمایش «پیامبر اعظم» با ارائه خدمات به مردم به پایان رسید

بهارستان- فرمانده سپاه شهرستان بهارستان از پایان رزمایش سراسری «پیامبر اعظم» در این شهرستان با محوریت خدمت‌رسانی، وحدت و اقتدار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی شیبانی، اظهار کرد: این رزمایش از ابتدای شهریورماه با سه محور «خدمت، وحدت و اقتدار» آغاز شد و با حضور بسیجیان اقشار مختلف و اعضای شوراهای تحول محلات در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: بخش مهمی از برنامه‌های رزمایش به شناسایی و پیگیری مشکلات محلات و ارائه خدمات مستقیم به مردم اختصاص داشت.

فرمانده سپاه بهارستان ادامه داد: برگزاری میزهای خدمت در مساجد محلات با حضور مسئولان شهرستان و اعضای شوراهای تحول محلات، زمینه طرح مستقیم مطالبات مردم و پیگیری مسائل آنان را فراهم کرد.

شیبانی گفت: در جریان این رزمایش، علاوه بر میزهای خدمت، برنامه‌هایی از جمله آموزش‌های خودامدادی، آموزش‌های مرتبط با سلاح، کمک‌های مؤمنانه، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر برای بازگشایی مدارس و ویزیت رایگان نیز اجرا شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم پایانی رزمایش همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: حضور بسیجیان اقشار مختلف و اعضای شوراهای تحول محلات در این برنامه، بخش دیگری از فعالیت‌های رزمایش در شهرستان بهارستان بود.

فرمانده سپاه بهارستان در پایان با قدردانی از بسیجیان، مجموعه مدیریت شهری و فرمانداری شهرستان گفت: برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در هفته دولت در کنار فعالیت‌های رزمایش اجرا شد و این اقدامات در مجموع به ارائه خدمات بیشتر به مردم محلات کمک کرد.

کد مطلب 6934017

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