شیبانی: رزمایش «پیامبر اعظم» با ارائه خدمات به مردم به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی شیبانی، اظهار کرد: این رزمایش از ابتدای شهریورماه با سه محور «خدمت، وحدت و اقتدار» آغاز شد و با حضور بسیجیان اقشار مختلف و اعضای شوراهای تحول محلات در سطح شهرستان به اجرا درآمد.
وی افزود: بخش مهمی از برنامههای رزمایش به شناسایی و پیگیری مشکلات محلات و ارائه خدمات مستقیم به مردم اختصاص داشت.
فرمانده سپاه بهارستان ادامه داد: برگزاری میزهای خدمت در مساجد محلات با حضور مسئولان شهرستان و اعضای شوراهای تحول محلات، زمینه طرح مستقیم مطالبات مردم و پیگیری مسائل آنان را فراهم کرد.
شیبانی گفت: در جریان این رزمایش، علاوه بر میزهای خدمت، برنامههایی از جمله آموزشهای خودامدادی، آموزشهای مرتبط با سلاح، کمکهای مؤمنانه، توزیع بستههای معیشتی و لوازمالتحریر برای بازگشایی مدارس و ویزیت رایگان نیز اجرا شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم پایانی رزمایش همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: حضور بسیجیان اقشار مختلف و اعضای شوراهای تحول محلات در این برنامه، بخش دیگری از فعالیتهای رزمایش در شهرستان بهارستان بود.
فرمانده سپاه بهارستان در پایان با قدردانی از بسیجیان، مجموعه مدیریت شهری و فرمانداری شهرستان گفت: برنامههای دستگاههای اجرایی در هفته دولت در کنار فعالیتهای رزمایش اجرا شد و این اقدامات در مجموع به ارائه خدمات بیشتر به مردم محلات کمک کرد.
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