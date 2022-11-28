زمزمه تغییر در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری/ مدیر جدید کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که زمزمه‌های تغییر مدیریت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری شنیده می‌شود، مرکزی که در حال حاضر سیدمسعود شجاعی طباطبایی عهده‌دار مدیریت آن است.

شجاعی طباطبایی خردادماه سال ۱۳۹۶ بود که در این سمت مشغول فعالیت شد و در طول این سال‌ها نیز برنامه‌ها و فعالیت‌های درخور توجهی را در حوزه هنرهای تجسمی برنامه‌ریزی و اجرایی کرد.

حال اما با توجه به تغییرات در حوزه هنری شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در روزهای آتی قرار است شاهد تغییر مدیریت این مرکز باشیم. این در حالی است که مدیریت مرکز هنرهای تجسمی با توجه به رویکرد انقلابی حوزه هنری و اقدامات و واکنش‌های سریع این مرکز در قبال رویدادها و وقایع اجتماعی، مدیریت شخصی را می‌طلبد که توانایی چنین مسئولیتی را داشته باشد.

بر اساس شنیده‌ها و پیگیری خبرنگار مهر، از میان برخی گزینه‌هایی که انتخاب‌شان به‌عنوان جایگزین شجاعی طباطبایی، محتمل‌تر است می‌توان به احسان آقایی، امیر عبدالحسینی، مهدی مرادی و علی حیاتی اشاره کرد که همه این گزینه‌ها در حال بررسی هستند و این احتمال هم وجود دارد که برخی از آن‌ها این مسئولیت را نپذیرند.

از میان همین گزینه‌ها احسان آقایی که سابقه مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران در کارنامه دارد و همچنین امیر عبدالحسینی که سال‌های دور در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری مشغول به کار بوده است، گزینه‌های محتمل‌تری به نظر می‌رسند.