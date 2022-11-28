اعتصاب در اردوی سبزپوشانی همدانی/ قهرمان آسیا در برزخ بی تدبیری

به گزارش خبرنگار مهر، روزگار این روزهای تیم فوتبال پاس آخرین قهرمان فوتبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا تیره و تار است و یکی از بدترین فصول خود را در همدان پشت‌سر می‌گذارد.

تیمی که روزگاری بر قله فوتبال آسیا تکیه زد امروز در دیار پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با بی تدبیری مدیران نفس‌های آخر خود را به انتظار نشسته است.

در این فصل که به نظر می‌رسید با واگذاری به بخش خصوصی که به دست اعضای هیئت مدیره این تیم رقم خورد و با شعارهای رنگارنگ کارگزار وارد این فاز شد روزهای خوبی برای این تیم رقم بخورد اما خیلی زود وعده‌های این کارگزار پوچ درآمد تا بی‌تدبیری در این تیم بیش از پیش نمایان شود.

در این فصل از لیگ دسته دوم فوتبال کشور پاس روزهای ندیده را هم در فوتبال به خود دید، بدترین سال از نظر مالی تا جایی که تا به امروز که هفته هشتم این لیگ را پشت‌سر می‌گذاریم بازیکنان و کادر فنی این تیم ریالی از قراردادهای خود را دریافت نکرده‌اند.

تنها برای ۱۶ بازیکن این تیم کارت صادر شده و از نظر امکانات رفت و آمد، هتل و تغذیه تیم فوتبال پاس در شرایط بسیار بدی قرار دارد و در حداقل‌های یک تیم ورزشی مدیران این تیم درمانده‌اند.

بعد از آخرین دیدار خانگی این تیم در هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتبال کشور برابر نود ارومیه بازیکنان این تیم اعتصاب کرده‌اند و در تمرینات حضور پیدا نمی‌کنند.

مدیران این تیم نیز در برابر شرایط موجود سکوت اختیار کرده‌اند و هیچ‌کس پاسخگوی وضع موجود تیم فوتبال پاس در همدان نیست.

با تمام شرایط سخت پاس، در این فصل اما شاگردان هادی گل‌محمدی با نتایج کسب کرده دست به کار بزرگی زده‌اند و همچنان این تیم با ۴ امتیاز اختلاف نسبت به صدر جدول می‌تواند یکی از تیم‌های مدعی باشد.

اما بدون شک ادامه روند اعتصاب بازیکنان و بی توجهی مدیریت باشگاه، دستگاه ورزش و سایر مدیران استان به این تیم که به ۸ هزار شهید پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین هبه شده است می‌تواند تیر آخر را بر پیکره بی جان پاس بزند.

شاید فصل آینده دیگر نامی از پاس در فوتبال کشورمان نباشد و برای همیشه نام تیم فوتبال پاس همدان از تاریخ فوتبال کشورمان با توجه به وضع موجود محو شود.

امیدواریم با درایت استاندار همدان، نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و هیئت فوتبال استان شاهد گذر این روزهای تلخ و سیاه از پاس باشیم.