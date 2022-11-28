شناسایی باند شرط بندی و قمار در حوزه مسابقات جام جهانی 2022

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید درباره شناسایی باند شرط بندی و قمار در حوزه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ اظهارداشت: با دریافت شکوائیه‌های متعدد مال باختگان و بررسی‌های فنی پلیس فتا در برخورد با تارنماهای مجرمانه فعال در حوزه سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین؛ به خصوص مسابقات مرتبط با جام جهانی ۲۰۲۲ اعضا این باند مورد شناسایی قرار گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بر اساس اشراف سایبری، پیش بینی افزایش فعالیت مجرمانه شرط بندی و قمار آنلاین در حوزه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ متصور بود که ضمن ایجاد کارگروه‌های ویژه عملیاتی در پلیس فتا در این حوزه و رصد جریانات مرتبط و گزارشات هموطنان، اعضای این باند در یکی از شهرهای شمالی کشور در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه متهمان با فعالیت گسترده موجبات کلاهبرداری از فریب خوردگان را فراهم کردند و اخلال در نظام کشور به وجود آورده بودند، گفت: این افراد در تحقیقات صورت گرفته به جرم خود اعتراف کردند و ضمن تشکیل پرونده جهت سیرمراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

وی در ادامه از مسدود شدن مقادیر زیادی از وجوهات مربوطه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان خبر داد و به هموطنان توصیه کرد: تمام سود جریانات شرط بندی و قمار نصیب ایجاد کنندگان سایت‌ها می‌شود، بنابراین به هیچ وجه فریب این جریانات مجرمانه را نخورند تا در دام این افراد کلاهبردار گرفتار نشده و متضرر نشوند.

رئیس پلیس فتا فراجا از عموم مردم خواست در مواجهه با موارد مشکوک مجرمانه موضوع را جهت پیگیری و برخورد با این افراد سود جو از طریق سر شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir ; اطلاع رسانی کنید.