گوگل از به روزرسانی جدید «ورک اسپیس» خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، از جمله دیگر تغییرات می‌توان به افزوده شدن امکاناتی در بخش کاربرگ نگار اشاره کرد. در کاربرگ‌نگار، کاربران می‌توانند اندازه پانل کناری ویرایشگر جدول محوری را تغییر دهند. این ویژگی به ویژه زمانی مفید است که نام ستون‌ها یا فیلدها بیش از حد طولانی باشد و کاربر بخواهد کل متن را ببیند.

علاوه بر این، شرکت مذکور اعلام کرد از اطلاعات بخش جستجوی اخیر کاربران در جیمیل برای بهبود نتایج جستجو هنگام دسترسی به سرویس ایمیل از طریق وب استفاده خواهد کرد.

این تغییر در بخش خدمات جستجوی جیمیل نتایج را مرتبط‌تر و متنی تر می‌کند. در به روزرسانی جدید، اگر کاربران در حال ارائه فایل یا پیوستن به جلسه‌ای باشند، می‌توانند به راحتی آن فایل را از طریق چت درون جلسه با شرکت کنندگان در جلسه به اشتراک بگذارند.

با این کار آنها می‌توانند به همه یا منتخبی از شرکت‌کنندگان در جلسه امکان دسترسی به یک سند، فایل صفحه‌گسترده یا ارائه را بدهند و همه افراد حاضر در جلسه می‌توانند در حین گفتگو با یکدیگر همکاری کنند. این به‌روزرسانی‌ها تا ۱۵ روز کاری آینده برای همه کاربران Workspace و G Suite در دسترس خواهند بود.