به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی‌زاده صبح دوشنبه در جلسه شورای سرمایه‌گذاری شهرستان اهر با اشاره به این‌که تنها راه برای توسعه شهرستان جذب سرمایه‌گذار است، اظهار داشت: با رایزنی و همکاری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، با یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان صحبت‌هایی داشتیم و این سرمایه‌گذار قول دادند تا در شهرستان اهر سرمایه‌گذاری کنند از این‌رو به ادارات صمت و جهاد کشاورزی مأموریت دادیم تا زمینه را فراهم کنند.

فرماندار اهر با انتقاد از نبود صنایع تبدیلی در حوزه فرآورده‌های دامی شهرستان اهر افزود: شهرستان اهر با دارا بودن میدان دوآب که روزانه هزاران نفر در آن به خرید و فروش دام می‌پردازند و این شهرستان جز قطب‌های دامپروری استان و حتی شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود، ولی متأسفانه هیچ‌گونه صنایع تبدیلی در حوزه فرآورده‌های دامی نداریم.

وی بابیان این‌که اجرای فازهای توسعه‌ای معادن و صنایع پایین‌دست مس را در شهرستان اهر پیگیری می‌کنیم، ابراز داشت: اخیراً طی نشستی که با مدیرعامل مجتمع مس سونگون داشتیم، در خصوص فاز توسعه‌ای آهک هیدراته و صنایع پایین‌دست مس رایزنی‌هایی انجام دادیم و نهایتاً برای احداث صنایع پایین‌دست مس درخواست تأمین زمین صورت گرفت.

غنی‌زاده از ایجاد فرصت شغلی برای ۱۰۰۰ نفر از جوانان بیکار اهری در کارخانجات خبر داد و یادآور شد: برخی از صاحبان کارخانجات در تبریز برای جذب نیروی انسانی از شهرستان اهر اقدام نمودند و همچنین با احتساب جذب نیروی انسانی در کارخانه قند قانع جمعاً برای هزار جوان بیکار فرصت شغلی به وجود آمده است.

فرماندار اهر بر لزوم تدوین شناسنامه زمینه‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان اهر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: پیش از جذب سرمایه‌گذار، بایستی ابتدا دفترچه یا شناسنامه معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان اهر تدوین شود و مدیران ادارات در حوزه‌های کاری‌شان موانع را بررسی و راهکار حل آن ارائه دهند.