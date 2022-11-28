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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۷

۱۰ واحد مسکونی به نیازمندان دهلران واگذار شد

۱۰ واحد مسکونی به نیازمندان دهلران واگذار شد

ایلام- ۱۰ واحد مسکونی با حضور مسئولان به مددجویان این شهرستان دهلران واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امداد استان ایلام صبح دوشنبه در این آیین گفت: ساخت مسکن از ضروری‌ترین و پرهزینه ترین خدمات کمیته امداد برای جامعه هدف و در راستای توانمندسازی مددجویان است.

رضا طاهری ادامه داد: دهلران از شهرستانهایی است که کمیته امداد بیشترین خدمات را در زمینه مسکن نیازمندان ارائه داده است که نمونه آن تکمیل و واگذاری بیش از یکصد واحد مسکن مهر به مددجویان این شهرستان است.

وی با اشاره به ساخت و واگذاری ۱۰ واحد مسکونی به مددجویان دهلران گفت: برای ساخت هر یک از این واحدهای مسکونی حدود ۲۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی هزینه شده است.

مدیرکل امداد استان ایلام تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال بیش از ۱۰۰ مورد خدمت عمرانی در زمینه‌های ساخت مسکن، تعمیرات جزئی و کلی، ساخت حمام و سرویس‌های بهداشتی و موارد دیگر در دهلران انجام می‌شود.

به همین منظور بیش از ۲۵ میلیارد ریال از طرف این نهاد در این زمینه اختصاص داده شده است.

کد مطلب 5641968

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