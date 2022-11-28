کشف ۵۳ فقره زمین خواری در گلستان/جرایم اقتصادی ۶۲ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: در هشت ماهه ابتدای امسال جرایم اقتصادی کشف شده در استان ۶۲ درصد افزایش یافته که شامل پرونده‌های احتکار، فرار مالیاتی، تسهیلات غیرمجاز بانکی و غیره است.

طبق گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان دستگیری مجرمان و متهمان اقتصادی هم در استان ۵۳ درصد افزایش یافته است.

پهلوانی نسب با بیان اینکه در هشت ماه امسال ۱۹۷ فقره پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل و ۲۱۴ نفر هم در این راستا دستگیر شدند، گفت: ۱۱ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال کل ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده بوده که ۷۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: در هشت ماهه امسال ۵۳ فقره پرونده در زمینه زمین خواری تشکیل شده که در این خصوص ۱۲ درصد رشد داشتیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان ادامه داد: از نظر مساحت و متراژ هم یک میلیون مترمربع میزان کل اراضی کشف شده بوده که در این زمینه هم ۱۲ درصد افزایش را شاهد هستیم.

پهلوانی نسب در خصوص ارزش ریالی پرونده‌های زمین خواری، گفت: هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش کل پرونده‌ها بوده که هزار و ۸۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: در احتکار کالاهای اساسی هم ۱۱۴ فقره پرونده تشکیل شده که ۷۲ درصد رشد داشته و ۱۱۷ نفر در این راستا دستگیر شدند که در تعداد دستگیری متهمان هم رشد ۷۷ درصدی را شاهد هستیم.

طبق گفته پهلوانی نسب ارزش ریالی پرونده‌های احتکاری دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان متذکر شد: دو فقره پرونده در زمینه فرار مالیاتی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال داشتیم و ۱۰۰ درصد رشد را شاهد هستیم.