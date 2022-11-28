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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱؛

ثبت نام متمم وام تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی تهران آغاز شد

ثبت نام متمم وام تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی تهران آغاز شد

ثبت نام وام تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ثبت نام متمم وام تحصیلی در مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری عمومی آغاز شده و واجدین شرایط می توانند از روز دوشنبه ۷ آذر تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ با مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی portal.srd.ir درخواست خود را ثبت کنند.

داشتن تعهد محضری و حکم ضامن در چارچوب قوانین و مقررات صندوق رفاه و همچنین حساب جاری سراسری بانک عامل از شرایط دریافت کلیه تسهیلات است.

دانشجویان متقاضی در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام می توانند به امور دانشجویی دانشکده مربوطه مراجعه کنند.

کد مطلب 5642066

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