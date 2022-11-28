کشف ۹۸ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا درباره این عملیات گفت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ و با اقدامات فنی و اطلاعاتی کسب شده از سوی مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی، آن‌ها در جریان انتقال یک محموله مواد مخدر از استان‌های جنوبی به مقصد استان‌های مرکزی کشور قرار گرفتند.

سردار رفیعی کیا افزود: با هماهنگی به عمل آمده و رصد لحظه به لحظه قاچاقچی مواد مخدر، سرانجام مأموران انتظامی شهرستان لردگان پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محور یاسوج -لردگان اعزام و با برپایی تور ایست و بازرسی مقطعی موفق شدند سواری سمند را شناسایی و در یک عملیات تعقیب و گریز متوقف کنند.

او با اشاره به کشف ۹۸ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک از این خودرو اظهار داشت: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.