پرداخت تعرفه خدمات پرستاری در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرداد شریفی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پرستار، گفت: یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری فارس از سال‌های گذشته، موضوع پرداخت دستمزد پرستاران بر اساس تعرفه پرستاری بود که با حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، این موضوع حل شد و در فارس در حال پرداخت است.

وی ادامه داد: تفاوت تعرفه و پرداختی‌های ۳ ماه به پرستاران محاسبه و به حساب آن‌ها واریز شده است و ازین پس حقوق ماهانه پرستاران بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد.

معاون درمان علوم پزشکی شیراز با اشاره به معوقه چند ماه کارانه پرستاران نیز گفت: معوقه چند ماهه کارانه پرستاران تا هفته آینده پرداخت می‌شود.

در مراسم روز پرستار از ۲۵۰ پرستار نمونه کشوری و استانی تجلیل شد و همچنین زندگی مشترک دو پرستار نیز با جاری شدن خطبه عقد آغاز شد.

در این مراسم از کتاب چند حبه قند به روایت پرستار نعمت اللهی از پرستاری در زمان جنگ رونمایی شد.