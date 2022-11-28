«هاکی روی یخ» به فدراسیون اسکی منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اختیارات حاصل از جزء ۱۱ بند الف ماده ۴ قانون، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل اجرایی آن و موافقت مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ مقام عالی وزارت تصمیمات جدیدی درخصوص رشته های مرتبط با المپیک زمستانی گرفته شد که به شرح ذیل است:

بر این اساس رشته هاکی روی یخ به عنوان رشته ای که در بازی های آسیایی و المپیک زمستانی حضور دارد از فدراسیون اسکیت منتزع و در قالب "انجمن هاکی روی یخ" به زیر مجموعه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ملحق می گردد.

رشته های اسکیت روی یخ سرعت، اسکیت روی یخ تعقیبی و اسکیت نمایشی (پاتیناژ) از فدراسیون اسکیت منتزع و در قالب "انجمن اسکیت روی یخ" تجمیع و در زیر مجموعه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی فعالیت خواهند نمود.

فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی با توجه به تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲ه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ هیات محترم وزیران (بند ۱) آیین نامه هر یک از دو انجمن فوق را تدوین و پس از تایید وزارت و تصویب مجمع عمومی فدراسیون به مورد اجرا خواهد گذاشت.

تیم ملی هاکی روی یخ ایران سال گذشته نایب قهرمان رقابت های جهانی ویژن ۴ شد.