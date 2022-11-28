ایران نائب قهرمان مسابقات جهانی کوراش شد

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم ملی ایران در مسابقات کوراش قهرمانی جهان که به میزبانی هند برگزار شد، به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

رئیس انجمن کوراش ادامه داد: در این رقابت‌ها ۳ مدال طلا و ۲ برنز کسب کردیم.

وی افزود: دو مدال طلا و یک نقره توسط کوراش کاران خراسان شمالی کسب شد.

خسرویار گفت: تیم بانوان ایران نیز برای نخستین بار نایب قهرمان جهان شد.

وی بیان داشت: تاکنون در بخش بانوان هیچ عنوان جهانی نداشتیم اما اکنون موفق به کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز شدیم.

خسرویار گفت: سرمربی تیم ملی آقایان رضا مهنان و سرمربی تیم ملی بانوان بتول پاکروح از بجنورد هستند.