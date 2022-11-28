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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۱

استاندار آذربایجان‌ شرقی چهره تاثیرگذار در توسعه فناوری معرفی شد

استاندار آذربایجان‌ شرقی چهره تاثیرگذار در توسعه فناوری معرفی شد

تبریز- در آئینی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، از استاندار آذربایجان ‌شرقی به‌عنوان چهره‌ تاثیرگذار در توسعه فناوری و نوآوری تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی این مراسم از تاثیرگذارترین چهره‌ها در زمینه توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری کشورمان تجلیل به عمل آمد که عابدین خرّم، استاندار آذربایجان شرقی به‌عنوان یکی از سه استاندار برتر در این حوزه معرفی و تجلیل شد. یزد و فارس دیگر استان‌های منتخب در این زمینه بودند.

در این مراسم همچنین مراکز برتر علم و فناوری کشور معرفی شدند که پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و مرکز رشد دانشگاه صنعتی سهند حائز کسب افتخار در این زمینه شدند.

در بخش محققان سرآمد در زمینه فناوری، نوآوری و کارآفرینی نیز جعفر صبحی قشلاقی از چهره‌های موفق آذربایجان شرقی مورد تجلیل قرار گرفت.

کد مطلب 5642333

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