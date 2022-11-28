لیندرکینگ: انصارالله بنادر نفتی را هدف قرار ندهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، «تیموتی لیندرکینگ» نماینده آمریکا در امور یمن در جریان سفر خود به منطقه که از دیروز آغاز شد و قرار است تا فردا سه شنبه به منظور انجام دیدارهایی در عمان و عربستان ادامه یابد، به تکرار مواضع خصمانه کشورش علیه مردم مظلوم یمن پرداخت.

نماینده آمریکا در امور یمن با صدور بیانیه ای که در این وبگاه آمده است، ادعا کرد: از حوثی ها می خواهیم تا فوراً حملاتشان را به بنادر متوقف کنند؛ این حملات به عرضه انرژی در دنیا ضربه می زند.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به نقل از این مقام آمریکایی ادعا شده است: در این لحظه حساس به حوثی ها یادآوری می کنیم که یمنی ها خواستار صلح هستند نه بازگشت به جنگ! چنین حملاتی تنها خطر فرو بردن یمنی ها در چرخه خشونت و رنج را تشدید می کند.

در همین ارتباط، مرکز حقوق بشری «عین» در صنعاء امروز طی گزارشی اعلام کرد که در جریان ۲۸۰۰ روز تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن، تاکنون ۱۸ هزار و ۱۳ یمنی به شهادت رسیده اند. همچنین در این مدت ۲۹ هزار و ۶۶۰ یمنی در اثر ادامه تجاوزات علیه یمن زخمی شده اند.

بنابراین گزارش، در جریان تجاوز ائتلاف سعودی یمن ۴ هزار و ۶۱ کودک یمنی و ۲ هزار و ۴۵۴ زن یمنی نیز به شهادت رسیده اند.

در این مدت ائتلاف متجاوز سعودی ۵۹۸ هزار و ۷۳۷ منزل متعلق به یمنی‌ها را ویران کرده است. همچنین در این مدت ۱۸۲ دانشگاه و یک هزار و ۶۷۹ مسجد تخریب شده است.

در جریان تجاوز ۲۸۰۰ روزه ائتلاف سعودی که طی هفت سال و نیم گذشته ادامه داشته است، ۳۷۹ مجتمع گردشگری و ۴۱۵ بیمارستان و مرکز درمانی ویران شده است.

ائتلاف متجاوز همچنین یک هزار و ۲۴۲ مدرسه و مرکز آموزشی را هدف بمباران قرار داده و تخریب کرده است. تخریب ۱۴۰ تأسیسات ورزشی، ۲۵۵ اثر باستانی و تاریخی، ۶۱ مرکز رسانه‌ای و بیش از ۱۰ هزار زمین کشاورزی از جمله دیگر آمارهای کارنامه سیاه ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن بوده است.