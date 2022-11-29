  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

دهرویه خبر داد؛

پرداخت صدقه الکترونیکی شد

پرداخت صدقه الکترونیکی شد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از نصب بیش از ۱۹ هزار QR کد یا رمزینه پاسخ سریع بر روی صندوق‌های صدقات استان تهران امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران اعلام کرد: QR کد (رمزینه پاسخ سریع) از روش‌های نوین پرداخت صدقه است که مشترکان از طریق اسکن کد مشخص، می‌توانند به آسانی صدقات خود را به نیت خانواده‌های نیازمند پرداخت کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان بیش از ۱۹ هزار و ۶۶۶ برچسب QR کد بر روی صندوق‌های صدقات سطح استان تهران نصب شده است.

دهرویه تعداد کدهای QR فعال شده را در این مدت زمان ۱۲۲ هزار و ۱۰۰ کد عنوان کرد و اظهار کرد: ۱۱۷ هزار و ۹۴۳ اشتراک حقیقی جدید نیز برای QR کد در این مدت زمان جذب شده و در هشت ماهه سال جاری چهار هزار و ۱۵۷ اشتراک الکترونیکی جدید برای QR کد در بخش مشترکان حقوقی فعال شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: در هشت ماهه امسال مردم استان تهران با ۲۱ هزار و ۶۱۵ تراکنش از طریق QR کد ۵۴۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان صدقه پرداخت کردند.

وی افزود: کد دستوری #۱*۸۸۷۷* نیز به منظور ارائه صدقات از طریق تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

دهرویه ادامه داد: این نهاد از طریق تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ هم آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم است و جمعیت نیکوکار و خیران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ و شماره‌گیری عدد یک صدقات خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران یادآور شد: چنانچه شهروندان استان تهران درخواست QR کد برای پرداخت صدقات به شیوه الکترونیکی داشته باشند، می‌توانند با شماره تلفن ۷۱۳۹۲۰۰۰ داخلی ۱۱۶ تماس بگیرند.

کد مطلب 5643006
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها