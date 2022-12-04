مازندران نیازمند ۸۰۰ امین موقوفات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر یکشنبه نخستین همایش منطقه‌ای آموزشی توجیهی امنا موقوفات و رؤسای ادارات اجرایی استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان که در ساری برگزار شد، اظهار کرد: مازندران با وجود ۲۱۰ هزار رقبه رتبه اول را در این بخش در کشور دارد و واقفین خیراندیش طی سال‌های گذشت نزدیک به ۸۵ وقف جدید داشتند که اولین وقف فناوری کشور در مازندران بود.

وی افزود: استان مازندران میزبان هزار و ۳۶۱ امامزاده است و یکی از کارهای خوبی که در سال‌های اخیر انجام شد بحث اجرای ماده پنج قانون تشکیلات اوقاف بود که در سال ۱۳۹۸ استارت خورد و برکات زیادی برای استان داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: در مازندران ۱۲۲ نفر امین موقوفه داریم که در حال خدمت در سطح روستاها و شهرستان‌ها هستند و در سالی که گذشت ۴۵۰ هکتار زمین شالیزاری توسط اوقاف مدیریت شد که ۷۵ درصد از این اقدام را مدیون امین موقوفات هستیم.

حیدری افزود: ما در جای جای مازندران بیش از این نیاز به امنای موقوفات داریم، اعلام کرد: با عنایت به ماده ۵ قانون تشکیلات سازمان اوقاف برای تعیین فردی به عنوان امین موقوفه و هیأتی متدین برای پیگیری امور موقوفات فعال شد.

وی افزود: از آن زمان تا الان اوقاف مازندران ۱۲۲ امین موقوفه را در جای جای استان انتخاب کرد و بلوک‌بندی صورت گرفت و با حضور و پیگیری این عزیزان، وصول مطالبات، سرمایه‌گذاری در موقوفات، اجرای امینانه نیات‌، پیگیری مسائل حقوقی و ثبتی موقوفاتی که با توجه به کثرت کارها در اوقاف روی زمین مانده بود با حضور این عزیزان روند خوبی پیدا کرد و امروز هم نخستین همایش امنای موقوفات چهار استان به‌صورت منطقه‌ای در ساری برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: تبادل تجربه بین امنای موقوفات جهت انجام بهتر امورات در اوقاف قطعاً مؤثر خواهد بود، در مازندران حداقل ۸۰۰ امین موقوفات نیاز داریم که با همکاری رؤسای ادارات عملی خواهیم کرد.