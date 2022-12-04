به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پیشرفت علم و مسائل آن: در جست‌وجوی نظریه‌ای در باب رشد علم» نوشته لری لاودن و ترجمه محمدمهدی هاتف در ۳۰۲ صفحه و بهای ۱۴۰ هزار تومان توسط نشر نی منتشر شد.

لاودن در این کتاب نظریه‌ای ارائه کرده که باید آن را در ادامه نظریه‌های بزرگ درباره‌ی چیستی علم فهم کرد؛ نظریه‌هایی که مترصد تصحیح تصویر موجود از روش علم و نیز موضوعات انتزاعی‌تری همچون عقلانیت و پیشرفت علم بوده‌اند. از میان این مقولات اما تمرکز لاودن بیشتر بر مسئله پیشرفت است. دیدگاه فلسفی او درباره علم پیوند تنگاتنگی با تاریخ واقعی علم دارد و کمتر ادعایی را می‌توان در این کتاب یافت که بدون اقامه شاهد مثالی از تاریخ علم عرضه شده باشد.

لاودن می‌گوید تاریخ علم، تئوری‌های علمی فراوانی را به ما عرضه می‌دارد که علی‌رغم موفقیت‌شان امروزه معلوم شده است که صادق نبوده‌اند. بنابراین به زعم لاودن برخلاف ادعای واقع‌گرایان که می‌گویند بهترین تبیین برای موفقیت فوق‌العاده تئوری‌های علمی این است که آنها (تقریباً) صادق هستند، موفقیت را نمی‌توان نشانه صدق تئوری‌ها دانست.

مباحث کتاب از خلال گفت‌وگویی صریح و روشن میان لاودن، از یک سو، و دیگر اندیشمندان ذی‌ربط، از سوی دیگر، به پیش می‌رود و به این ترتیب، نسبت موضع نویسنده با نظریه‌های رقیب از تجربه‌گرایان منطقی گرفته تا تاریخ‌گرایان معاصر و جامعه‌شناسان معرفت به‌خوبی روشن می‌شود. لذا درک زیر و بم این نوشتار، در عین حال، کمکی خواهد بود به فهم بهتر برخی از مناقشه‌های مهم فلسفه علم معاصر درباره چیستی علم.